ミラノから帰国して出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは残すところ、女子フリーだけとなった。19日の午後8時からNHKで放送された五輪ハイライト番組には平昌五輪女子シングル4位、全日本選手権4連覇女王の宮原知子さんが出演。フリーに臨む、日本選手3人にエールを送った。

ショートプログラム（SP）で日本勢は中井亜美（TOKIOインカラミ）が1位、坂本花織（シスメックス）が2位、千葉百音（木下グループ）が4位。19日（日本時間20日）のフリーで金メダル、表彰台を争う。

日本スケート連盟の理事として、ミラノ現地で観戦する姿も話題になっていた宮原さん。この日は帰国後の出演となった。

SPを振り返り、「本当に全員が高得点で、かつ、それぞれの演技がすごく良かったので、フリーに向けてはもう、ショートと同じく、でも気持ちを切り替えて、それぞれが一番いい演技がしきれるようにしてほしいなっていう風に心から願っています」とコメントした。

さらに「『表彰台独占しちゃいましょう』っていう言葉も届きました」というフリに「本当に、狙って、狙ってほしいです」と期待を口にした。

宮原さんは全日本選手権を4連覇するなど「ミス・パーフェクト」の愛称で活躍。2022年に引退、プロスケーターに転向し、解説者も務めている。SNS上は「さっとん久しぶりに見たわ」「おおさっとんNHK出てる 平昌のガッツポーズ懐かしいねえ」「今日本なんだ」「さっとん！？さっとんがNHKに出てる！」「さっとん帰国したの！？」「おひさしぶりー」などと盛り上がっていた。



