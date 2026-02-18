ふきんで“ふく”と“福”をかけた「拭く活」が、SNSでも共感を呼んでいるヤスキチさん（整理収納アドバイザー・インスタグラムフォロワー9.6万人）。ここでは評判のふきんの使用感を、ヤスキチさんが実際にお試し。水分をしっかりと含むかなどをしっかり精査したうえで、使いやすいふきんを8つ紹介してくれました。

※ この記事は『拭く活』（主婦と生活社刊）を一部抜粋・再構成して作成しています。

【写真】東大寺・大仏さまのお身ぬぐいに献納されているふきん

1：丈夫で乾きも早い「びわこふきん」

僕が毎日、愛用しているふきんです。太い糸を生産できる昔ながらのガラ紡と呼ばれる紡績方法でつくられています。4つ折りで使うとちょうどいい大きさで、薄手でざっくりとした織り目です。毎日ガシガシ使っていますが、丈夫なのでしっかりふけます。

乾きも早くお手入れもラクでにおいもありません。もともとは洗剤なしで食器を洗うことを想定した製品だから、自然派の人におすすめです。

・びわこふきん サイズ：幅32×長さ35cm 素材：綿100％（朝光テープ）

2：食器ふきにぴったりの「和太布」

和太布も同じ製法でつくられていますが、これはキッチンで食器ふきや手ふき用を想定しています。びわこふきんより細かい織り目で、薄すぎず厚すぎずちょうどいいです。

大きめなので、8つ折りにすると使いやすい。丈夫なつくりで、早く乾きます。ふく面を変えながら使いたい人や力を入れてふきたい人に向いています。

・和太布 サイズ：幅34×長さ55cm 素材：綿100％（朝光テープ）

3：イラストがかわいい「猫村さんのふきん」

4つ折りにするとふきやすいサイズ。5枚重ねのほどよい厚みで乾くのも早いです。ふき掃除するイラストがかわいらしいので、気分を変えたいときに使うとふく時間が楽しくなります。

柄つきですが、塩素漂白も可能。ただし、平面をふくのにはぴったりなのですが、角や突起などをふく場合は、織り目が引っかかることがあります。

・猫村さんのふきん（拭き掃除）サイズ：幅40×長さ30cm素材：綿100％（中川政七商店）

4：使うたびにやわらかくなる「かや織ふきん八枚重ね」

こちらも4つ折り向きのサイズ。5枚重ねより厚みがあり、力を入れてふきたい人向き。中川さんのふきんは、2枚とも使うたびにやわらかくなり、手になじんでいくのを実感しました。

厚みがあるので、1枚でも乾かずに広範囲をふけます。また、リブがしっかりと縫われていて丈夫なため、長く使えそうです。

・かや織ふきん八枚重ね（薄墨） サイズ：幅40×長さ30cm 素材：綿100％（中川政七商店）

5：生地がへたりにくい白雪ふきん

4つ折りでちょうどいい大きさ。8枚重ねなので厚みがあります。1枚で広範囲をふけます。繰り返し洗っても、丈夫でへたらないのがいいところ。また、白一色の無地なので、漂白や煮洗いも気軽にできます。

気になったのは、よく絞らないと水跡が残る場合があること。使用後はしっかり絞ることをおすすめします。ちなみに、長年、東大寺・大仏さまのお身ぬぐいに毎年献納しているそうです。

・白雪ふきん サイズ：幅30×長さ35cm 素材：綿50％、レーヨン50％（白雪）

6：においが気にならない「白雪備長炭入りふきん」

白雪ふきん8枚重ねより少し大きめの6枚重ねで、4つ折りにするとちょうどいい大きさです。適度な厚さで、ふきやすいです。消臭剤として重宝されてきた“紀州備長炭”を練り込んだ繊維を使用しているため、乾かすときのにおいが気になる人にぴったり。

ただし、かや織りは織り目が大きいので、机の角や突起に引っかかることも。

・白雪備長炭入りふきん サイズ：幅30×長さ40cm 素材：レーヨン90％、綿10％（白雪）

7：無印良品で買える「マイクロファイバークロス」

小柄な方なら4つ折りでちょうどいい大きさ。合成繊維なので、丈夫でゴシゴシ使えます。無印良品のフローリングモップにも取りつけできるサイズで便利。乾きやすいのもメリットです。

・マイクロファイバークロス サイズ：幅27×長さ23cm 素材：ポリエステル93％、ナイロン7％（無印良品）

※ カメラやメガネのレンズ、液晶ディスプレイなど傷がつきやすいものには使えません

8：毛羽立ちの少ない「あっちこっちふきん」

僕が使うには2つ折りでは大きく、4つ折りにすると小さいのですが、Lサイズもあります。薄手なのに、丈夫でガシガシ使えます。細かいところをふくのに向いています。

スムーズにふけて毛羽立ちが少なく、ふいたあとに繊維が残りにくいのもいいところ。速乾性もあります。

・あっちこっち（R）ふきん サイズ：幅33×長さ22cm 素材：ポリエステル50%、ナイロン50%（帝人フロンティア）

※ 特殊な断面形状をしたテイジンの極細繊維ミクロスター（R）を使用。金銀箔製品には使えません。

※ 高温に弱いので、お手入れの方法は、天日干し、煮洗い、アイロン、乾燥機の使用を避けましょう。また、性能が落ちるため、柔軟剤の使用もひかえてください