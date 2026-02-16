ºë¶Ì¡¦ÈÓÇ½»Ô¿Æ»Ò3¿Í»¦³²»ö·ï¤Î½é¸øÈ½¡¡43ºÐÈï¹ð¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡¡µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·Ìµºá¼çÄ¥¡¡¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ
3Ç¯Á°¡¢ºë¶Ì¸©ÈÓÇ½»Ô¤Ç¿Æ»Ò3¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬¤¤ç¤¦³«¤«¤ì¡¢ÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÆÆ£½ßÈï¹ð¡Ê43¡Ë¤Ï2022Ç¯12·î¡¢¶á½ê¤Î½»Âð¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢ÊÆ¹ñÀÒ¤Î¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥í¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤ÈºÊ¤Î¿¹ÅÄÀô¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¡¢Ä¹½÷¤Î¥½¥Õ¥£¥¢¥Ê·Ã¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤Î3¿Í¤ò¤ª¤Î¤Ç²¥¤ê»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÀÆÆ£Èï¹ð¤Ï»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÀÆÆ£¤µ¤ó¤ÏÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö²¾¤ËÈÈ¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢ÀÆÆ£Èï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀº¿À¼À´µ¤Ë¤ê´µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤ÊÁè¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»ö·ï¤ÎÈ¾Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¶§´ï¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤ÏÍè·î16Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£