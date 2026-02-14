捨てるのがもったいないものや、思い入れのあるものが家の奥に眠っていませんか。「使いきってから手放したり、入れかえながら処分すると気持ちがラクです」と話すのは、元祖節約主婦として家事コツを発信する若松美穂さん（50代）。ここでは若松さん流の、「ものを使いきって手放す」アイデアを紹介します。

寒い日は家のものの見直しどき

寒さが続くこの時期は、つい家の中にこもりがちに。そして運動不足にもなります。せっかくなので、家の中のものを見直したり、整理する機会にしてみてはいかがでしょう。ものを取り出したり、移動するため、身体を縮めたり伸ばしたり、よいストレッチになるかもしれません。

【写真】ウエスはミニカゴに入れて保管

ただ、ものを見直す・整理する・処分するといっても、「捨てるのは苦手」「ただ捨てるのはもったいない」と考えることもあるはず。思い入れがあればあるほど、そんな気持ちになりますよね。そこで、使いきってから捨てたり、入れかえながら処分するという方法をとったら、ほんの少し気持ちがラクになりました。

くたびれた布は迷う前にハサミでカット

たとえば、「もうそろそろ限界」と思いつつ、使い続けてしまうタオルやふきん。こちらは迷う前に思いきってハサミを入れてしまい、ウエスとして使います。ハサミを取り出しやすい場所に置き、すぐに切ることがコツなのかもしれません。

カットした布は、洗面所やお風呂場の排水口のゴミを集めるときに活用。手が汚れないのがメリットです。ほかにも水回りの収納スペースなど、狭い場所のちょっとした掃除にも使うことができて便利です。

普段は、洗面所にある引き出しの取り出しやすい場所にしまっておきます。もしカットが面倒なのであれば、1枚丸ごと使ってあちこち掃除をして、捨ててもよいですよね。

たまった袋類も一斉処分

たまりがちなのが、ショッピングバッグや保冷バッグなどの袋類。ある程度、数を決めて、ときどき整理しています。シワっぽくなったものや、よれてきたものは処分対象です。

捨てる際にはゴミを入れて活用。中身を外に見せたくないものや、とがったもの、ワレモノを入れるときにも利用します。ワレモノの場合は”ワレモノ“と紙をはって、ゴミに出すこともあります。

※ ゴミの処分は各自治体のルールをご確認のうえ行ってください

袋の生地が厚いため、生ゴミが入っていてもカラスにつつかれる心配がないのがよいところです。

思い入れのある皿は観葉植物のプレートに役立てた

思い出のあるものは、ほかのものと入れ替える作業をします。

このお皿は思い出深いもの。私が子どもの頃、両親に自分専用のお皿を買ってもらってうれしかったので、子どもたちにも1枚ずつ買いました。15年くらい、あるいはもっと使っているかもしれません。

けれど、さすがに傷が目立つようになってきて、食卓に出すたびに気になるように。「そこまでして使う？」という自分の心の声まで聞こえてきます。そのときに“手放しどき”を感じました。

とはいえ、思い出のあるものですから、すぐに捨てる気にはなれませんでした。そこで、2つの観葉植物の水受けプレートの代わりとして使うことに。今まで愛用していたプラスチック製のものを処分することにしました。

まだそのまま使える、いつか使うかもしれないとため込むのではなく、入れ替えも含めつつ、家の中のものの数をときどき減らしています。これからも適度にものを使いきりつつ、自分にとって心地よい暮らしができればと思っています。