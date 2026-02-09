タレントの辻希美が8日に自身のアメブロを更新。第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生から半年を迎えたことを報告し、愛らしい記念写真を公開した。

【映像】辻希美、授乳中の写真＆無防備な育児姿

この日、辻は「今日は夢空が産まれて6ヶ月がたちました」と報告し、ハーフバースデーを祝う華やかな飾り付けの前で撮影した写真を複数披露した。

続けて、「『ハーフ＝二分の一』という事で色んな方がやっていたキューピーマヨネーズ夢しゃんやってみましあぁ」（原文ママ）と、SNSなどで話題の「キユーピーマヨネーズ」を模したコスチュームを着用させたことを明かし、「可愛すぎやしませんか!? もう待ち受け決定ですわ」と、その愛くるしさに大興奮。「ほぉ〜んとに癒されて 可愛い写真沢山撮れました」と満足げにつづった。

一方で、5人の子供を育てる慌ただしい日々を振り返り、「毎日バタバタだけどあっという間に半年が経ち…あっという間に一歳になるんだなぁ…と思うので」と、子供の成長の早さに切なさを感じる場面も。「本当に1日1日を大切に過ごして行きたいです」と決意を新たにし、最後には「夢〜毎日沢山の癒しと幸せと大変をありがとう」と愛する子どもへ感謝の言葉を送り、ブログを締めくくった。