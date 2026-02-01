【さそり座】2026年2月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）＜全体運＞
自分のために時間やお金を使うほど、運気が整っていく時期です。誰かのために動こうとすると、あなたの優しさが少し前のめりになり、相手には重く伝わってしまうことがありそうです。
その思いやりは無理に外へ向けず、自分自身を満たすことに使うことで、自然と流れがよくなっていきます。また、懐かしい人から連絡があるかもしれません。昔を思い出してほっと幸せな気分を味わえそうです。
仕事面では、まず身の回りを整えてから取りかかることで、ぐっと集中力が増していきます。
＜開運もぐもぐ＞
自分自身を慈しみたいときには“水のパワー”と“土のパワー”を使います。まずは「自分を満たすこと」で運気を整えて、懐かしさによる癒やしを力に変えていきましょう。他人に尽くしすぎてしまう前のめりな優しさを抑えつつ、自分が主役になる強さを補います。
おすすめは、「のり巻きせんべい」です。のりやしょうゆの味わいは水のパワー、お米を使ったせんべいは土のパワーを象徴します。ちょっとしたひと休みの時間にいただいてみましょう。
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)