¸õÊä¼Ô¤ËÊ¹¤¯②¡Ö³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¡ÚÆÁÅç¡Û
2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹ÆÁÅç¤Ç¤Ï¥·¥êー¥º¤Ç¸õÊä¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ö¸õÊä¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡×¡¢Âè2²ó¤Î¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¹ñ¤ÎÆ°¤¡¢ÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¹ñºÝ¾ðÀª¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£
¡ÊµÈÅÄÃÎÂå ¸õÊä¡Ê°Ý¡¦¸µ¡Ë¡Ë
¡ÖÀï¸å¡¢ºÇ¤âÊ£»¨¤Ç¸·¤·¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀïÎ¬»°Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤Èºâ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ä¹´ü°ÂÄêºâ¸»¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò´ð¼´¤È¤·¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê¿ÎÌÚÇîÊ¸ ¸õÊä¡Ê¼«¡¦Á°¡Ë¡Ë
¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ò¼è¤ê´¬¤¯·³»ö¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢ÎÏ¤Ë¤è¤ê¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¹ñ¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñ¡¹¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ ¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ñ¡¹¤ËÂÐ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢³°¸ò¤Ç¤ÎÌäÂê²ò·è¤¬°ìÈÖ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤â²æ¤¬¹ñ¤Ë»ý¤Á¹ç¤ï¤»¡¢¼ÁÎÌ¤È¤â¤ËÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËÉ±Ò»°Ê¸½ñ¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡¢¤³¤ì¤¬¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ê¹â¶¶±Ê ¸õÊä¡ÊÃæ¡¦Á°¡Ë¡Ë
¡ÖÂ¾¹ñ¤È¤Î¶ÛÄ¥¤òÀú¤ëÀ¯¸¢¤«¤é¡¢ÃÎ·Ã¤ÇÊ¿ÏÂ¤ò¤Ä¤¯¤ë³°¸ò¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢Å¨¤ÈÌ£Êý¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ëÃ»ÍíÅª¤Ê³°¸ò»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£³°¸ò¤Ï¤½¤ó¤ÊÃ±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³°Ì³Âç¿Ã¤ò·Ð¸³¤·¡¢¼óÁê¤òÌ³¤á¤¿»ä¤ÎÁÄÉã¡¦»°ÌÚÉðÉ×¤Ï¡¢ÂÐÏÃ¤È¶¨Ä´¤òÂç»ö¤Ë¤·¡¢ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤ËÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÏÂ¤È¤¤¤¦¹ñ±×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÀïÁè ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦¸¤¤³°¸ò¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡Êµµ°æÀé½Õ ¸õÊä¡Ê»²¡¦¿·¡Ë¡Ë
¡Ö»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤ò¼é¤ê¡¢À¤³¦¤ËÂçÄ´ÏÂ¤òÀ¸¤à¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤é¤·¤¤¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ç¡¢À¤³¦¤ËÂçÄ´ÏÂ¤òÀ¸¤à³°¸ò¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤é¤·¤¤¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀº¿À¡¢Ä´ÏÂ¡¢Ê¿Åù¡¢¶¨Ä´¡¢ÍøÂ¾¤ÎÀº¿À¡¢½Û´Ä·¿¤Î»×ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¹ñ¡¹¤¬¼«Í³¤Ë¶¦Â¸¡¢¶¦±É¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î¿·Ãá½ø¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê»³¸ý½Ó°ì ¸õÊä¡Ê¼«¡¦Á°¡Ë¡Ë
¡Öº£¡¢ÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯³°¸ò´Ä¶¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´Ä¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀï¸å¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¹ñÏ¢¤Î¾ïÇ¤°ÂÊÝÍý»ö¹ñ¤¬¿¯Î¬¤â´Þ¤á¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¡£¹ñÏ¢¤¬¿®ÍÑ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤â¿ÊÏ©¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤«¤âÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢°ÂÄê¤·¤¿À¯¸¢¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤ ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÊÉÍ¶¦À¸ ¸õÊä¡Ê¶¦¡¦¿·¡Ë¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Å¨´ðÃÏ¹¶·âÇ½ÎÏ¤ÎÊÝÍ¤ä½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»ÈÍÆÇ§¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤¬¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ¾¹ñ¤ÈÀïÁè¤¹¤ë¡¢³¤³°¤ÇÀïÁè¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÀäÂÐÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£·ûË¡£¹¾ò¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÂÐÏÃ¤ÈÊñÀÝ¤ÇÊ¿ÏÂ³°¸ò¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡×
¡ÊÈÓÀô²ÅÌç ¸õÊä¡Ê¹ñ¡¦¿·¡Ë¡Ë
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¹©¶ÈÀ¸»º¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÇÃæ¹ñ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬ ¹â¤¤¥ì¥¢¥¢ー¥¹¡¢Æþ¼ê¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿Í¤¬Åê»ñÌÜÅª¤Ç¡¢¿¹ÎÓ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÅÚÃÏ¤òÇã¤¤¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤³¤Ç¡¢³¤ÍÎ»ñ¸»³«È¯Ä£¤ò¿·Àß¤·¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤Î¹ñ»º²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³°¹ñ¿ÍÅÚÃÏ¼èÆÀµ¬À©Ë¡¤òÀ©Äê¤·¡¢¹ñÅÚ·ÐºÑ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡×
¡ÊËÌÅç°ì¿Í ¸õÊä¡ÊÌµ¡¦¿·¡Ë¡Ë
¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ï¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤È³°¸ò°ìÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÞ»ßÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¡¢ÀïÁè¤òËÉ¤®¡¢¤½¤·¤ÆÆ±ÌÁ¹ñ¡¢¶áÎÙ½ô¹ñ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥¤ò´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê³°¸ò¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤É¤Î¸õÊä¤ÎÀ¼¤¬¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡£
¤³¤Î¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò·è¤á¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£