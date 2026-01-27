【「機動警察パトレイバー 劇場版」4Kリマスターコレクション（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）】 1月28日 発売 価格：14,300円

バンダイナムコフィルムワークスは、アニメ「機動警察パトレイバー 劇場版」の4K ULTRA HD Blu-rayとBlu-rayをセットにした「機動警察パトレイバー 劇場版 4Kリマスターコレクション」を1月28日に発売する。価格は14,300円。

また、「機動警察パトレイバー2 the Movie 4Kリマスターコレクション」を3月25日に発売する。価格は14,300円。

「機動警察パトレイバー 劇場版」4Kリマスターコレクション（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）

本商品は、1989年に公開された劇場アニメーション作品「機動警察パトレイバー 劇場版」の本編映像を4Kフィルムスキャンによりリマスター化し、4K ULTRA HD Blu-rayとBlu-rayにそれぞれ収録したもの。劇場公開時の音声（ドルビーサラウンド）に加え、サウンドリニューアル版（1998年発売／ドルビーデジタル5.1ch）の2種類のサウンドが楽しめるマルチオーディオ仕様となっている。

特典として特製ブックレットや大ボリュームの絵コンテ集、特製収納BOXが付属。映像特典として公開当時の劇場特報・予告編を収録している。また音声特典として、ゆうきまさみ氏、伊藤和典氏、出渕裕氏、天神英貴氏（MC）が出演した新規オーディオコメンタリーも収録されている。

【ストーリー】

1999年夏。自衛隊の試作レイバーが突如無人のまま暴走するという事件が発生する。しかし、それは相次ぐ事件のほんの幕開けに過ぎなかった！

何者かが仕掛けたコンピュータウイルスによって、都内各所で作業用レイバーが次々と暴走。警視庁特車二課第2小隊のはみだしポリスたちは、姿なき犯人を追ってこのメガロポリスを駆け抜ける！

【「機動警察パトレイバー 劇場版」4Kリマスターコレクション（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）】

収録時間

・【UHD BD】103分（本編99分+特典4分）

・【BD】103分（本編99分+特典4分）

スペック

・【UHD BD】ドルビーTrueHD（5.1ch）・リニアPCM（サラウンド・一部モノラル）・ドルビーデジタル（5.1ch・一部ステレオ）/HEVC/100G/16:9<2160p UltraHigh Definition>/日本語・英語音声収録/日本語・英語字幕付（ON・OFF可能）

・【BD】ドルビーTrueHD（5.1ch）・リニアPCM（サラウンド・一部モノラル）・ドルビーデジタル（5.1ch・一部ステレオ）/AVC/50G/16:9<1080p High Definition>/日本語・英語音声収録/日本語・英語字幕付（ON・OFF可能）

封入特典：特製ブックレット(24P)、絵コンテ集

映像特典：劇場特報・予告編

音声特典：スタッフオーディオコメンタリー（出演：ゆうきまさみ・伊藤和典・出渕 裕/MC：天神英貴※敬称略）

他、仕様：特製収納BOX

A-on STORE 限定購入特典

バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイト「A-on STORE」で、「機動警察パトレイバー 劇場版 4Kリマスターコレクション」または「機動警察パトレイバー2 the Movie 4Kリマスターコレクション」を予約・購入した人に、各巻購入特典として「出渕裕イラスト使用 特製ポストカード」が贈られる。

また、2月12日までに対象商品全巻を注文した人を対象に、連動購入特典として「復刻ミニポスター(B5)2枚セット」が贈られる。詳細は「機動警察パトレイバー」公式サイトの「『機動警察パトレイバー 劇場版』4K UHD BD 最新情報」にて公開される。

□「機動警察パトレイバー」公式サイト内「『機動警察パトレイバー 劇場版』4K UHD BD 最新情報」のページ

【各巻購入特典「出渕 裕イラスト使用 特製ポストカード」】

「機動警察パトレイバー 劇場版」

「機動警察パトレイバー2 the Movie」

【連動購入特典「復刻ミニポスター（B5）2枚セット」】

※特典の準備数には限りがあります。

※ご注文の際に、ショッピングカート画面に特典の表示が無い場合は、特典は終了となっております。あらかじめご了承ください。

※A-on STORE本店とA-on STORE プレミアムバンダイ支店でご注文が混在した場合、連動購入特典は付与されません。いずれかのサイトにて、対象商品全巻をご注文ください。

※各サイトの連動購入特典締切日は異なります。ご注意ください。

「パトレイバー劇場版」シリーズUHD-BD商品発売

「機動警察パトレイバー2 the Movie 4Kリマスターコレクション」（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）（特装限定版）が3月25日に発売される。価格は14,300円。また、「WXIII 機動警察パトレイバー 4Kリマスターコレクション（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）（特装限定版）」が5月27日に発売される。価格は14,300円。

【「パトレイバー」シリーズについて】

1988年にOVA（オリジナルビデオアニメ）として産声を上げた「機動警察パトレイバー」（OVA全6話）は、マンガ家・ゆうきまさみ氏、メカニックデザイナー・出渕裕氏、脚本家・伊藤和典氏、キャラクターデザイナー・高田明美氏、演出家・押井守氏の5人からなるクリエイター集団《ヘッドギア（HEADGEAR）》によって制作された。

舞台は20世紀末の東京で、胸に桜の代紋が輝く警視庁のロボットが、街中を闊歩する世界。そこでイングラムと呼ばれるロボットに搭乗し、犯罪者に立ち向かう特車二課の隊員の活躍を、時にはコメディタッチで、時にはシリアスに描写している。OVA、劇場版、コミック、TVアニメと次々に展開されている。

新作アニメーション作品「機動警察パトレイバー EZY（イズィー）」は、2026年にプロジェクト開始が決定している。

(C)1989 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA