¡Ö10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÁª¼ê¤À¡×MVP¡õºÇÂ¿ÆÀÅÀ¡ªÊÌ³Ê¤À¤Ã¤¿¡ÈÆüËÜ¤Î10ÈÖ¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾×·â¡ª¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡×
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±·î24Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¡££´¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢Áê¼êGK¤ËÀú¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÎäÀÅ¤Ë£³ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëPK¤ò·è¤á¤¿10ÈÖ¤Îº´Æ£Î¶Ç·²ð¤Ï¡¢Âç²ñºÇÂ¿¤Î£´¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤ÉÊÌ³Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¡£Âç²ñMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î19ºÐ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤â¡Ö10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÁª¼ê¤À¡£Ãæ¹ñ¤òÇË¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹º´Æ£¤¬¡¢Âç²ñÆÀÅÀ²¦¤ÈMVP¤Ëµ±¤¡¢¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡Ê¼ÂºÝ¤Ï¡¢»î¹ç¿ô¤Î´Ø·¸¤ÇÆÀÅÀ²¦¤òÆ¨¤¹¡Ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¤¡×¤È»¿¼¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Öº´Æ£¤ÏÂç²ñÆÀÅÀ²¦¤ÈMVP¤òÆÈÀê¤·¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î°ïºà¤òÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
