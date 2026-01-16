²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆ±Éô²°¤ÎÃËÀ»¦³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤Î88ºÐÃËÀ ¡È¿´¿ÀÁÓ¼º¤Î¾õÂÖ¡É¤Ê¤É¤È¤·¶âÂôÃÏ¸¡¤¬ÉÔµ¯ÁÊ
2025Ç¯8·î¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Î²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆ±¤¸Éô²°¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÎð¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢88ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¶âÂôÃÏ¸¡¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬ÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢¿´¿ÀÁÓ¼º¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢16ÆüÉÕ¤±¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï2025Ç¯8·î22Æü¡¢¼·Èø»Ô¤Î²ð¸îÏ·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀß¡Ö¼÷Ï·±à¡×¤Ç¡¢93ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¾ó¤ä¶âÂ°À½¤Î¤ª¤â¤ê¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤é¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸Éô²°¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤¿88ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂôÃÏ¸¡¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯9·î¤«¤é4¤«·î¤¢¤Þ¤ê´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢16ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂôÃÏ¸¡¤Î¾®ÎÓ½¤¼¡ÀÊ¸¡»ö¤Ï¡ÖÈÈ¹Ô»þ¡¢Àº¿À¤Î¾ã³²¤Ë¤è¤êÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿´¿ÀÁÓ¼º¤È¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÎÄ¹ÃË¤ÏËÌÎ¦ÊüÁ÷¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÅöÁ³Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¿´¤Î½ý¤¬¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê°¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£