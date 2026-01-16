½éWBC¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡Ö°ìÈ¯Ä¹ÂÇ¡×°Ê³°¤ÎÇ½ÎÏ¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×
°æÃ¼´ÆÆÄ¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯1ÈÖ¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬16Æü¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë11Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòµ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬½é¤ÎWBCÂåÉ½Æþ¤ê¡£ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«±ï¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ò¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¾·½¸¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡£
¡¡º´Æ£¤Ï2021Ç¯¤Ë¶áÂç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿ÀÆþ¤ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥í¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½Îò¤Ï¡¢2023Ç¯¥ª¥Õ¤Î¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤Àºòµ¨¤Ï40ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°2´§¤ËMVP¡£Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¤ÎÆüËÜµå³¦¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°ìÈÖ¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡£ºòµ¨¤Ï³Î¼ÂÀ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢°ìÈ¯Ä¹ÂÇ¤Ë¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº´Æ£¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤ÄÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬°Õ³°¤Ê´ïÍÑ¤µ¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ä²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤Ï¡¢½êÂ°µåÃÄ¤äMLB¤«¤é¤Î½Ð¾ìµö²ÄÂÔ¤Á¡£2¿Í¤â»°ÎÝ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤â¤·Á´¤ÆÇ§²Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»°ÎÝ¤Ë¶¯ÂÇ¼Ô¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢º´Æ£¤Ï³°Ìî¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Îº´Æ£¤Ï»°ÎÝ¤ò111»î¹ç¡¢³°Ìî¤ò27»î¹ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í1¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï³°Ìî¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤â¡Öº´Æ£·¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ°ì¡¢»°ÎÝ¤¬º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£¹½ÁÛ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆâÌî¤â³°Ìî¤â¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò´Þ¤á¡¢Éý¹¤¤µ¯ÍÑ¤òÆ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
