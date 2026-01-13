「重ねる前提」で稼働率が上がる 「普通のワンピより着回せる」ニット





稼働率が高いニットワンピ・「出番が増える」着回し方

1枚でさまになるのは大前提。必要なのはそこから「足す・重ねる」ことで何度でも表情を変えてくれる柔軟性。「ただ着るだけ」で終わらない、アレンジの効くニットワンピースと、その使い方を実例でご紹介。







カジュアルにもレディにもふれる 「深いカーキのハイネック」

ワンピース／サクラ（インターリブ） 上にも下にも重ねやすい、適度なゆとりのあるIライン。黒並みに締まりつつ抜けもある濃いカーキは、色自体にハンサムなニュアンスを含んでいるから、洗練されたスタイルを約束。奥行き感のあるローゲージでミリタリー調の胸元ポケットもアクセント。そでも長めが好バランス。







「重ね着しやすい」デコルテニットワンピ

「1枚でも重ねても絵になる」理由は、ネックラインの形とシルエットとの結びつきにあり。手を加えなくてもさまになる色と長さ。深く、広く開いたVネックの大胆さをいなすような、ストンと落ちるIラインシルエット。







似合う色も服も多い「グレーのマキシ丈・クルーネック」

グレーニットワンピース／ロンハーマン １枚で着ても安心感のあるほどよい厚み。ゆとりのあるハイゲージで、コートを重ねても中に仕込んでも膨張しにくい。なだらかな形のクルーネック。特に調和のとりやすいあいまいなグレーをセレクトし、使い勝手の良さを着まわしながら検証。







（ワンピースのプライス・コーディネート実例へ）

≫【全15パターンの着回し実例集へ】 どう合わせても「違和感が出にくい」 可愛く着回せるニットワンピと着回しのテクニック