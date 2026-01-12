お笑いタレントの明石家さんま（70）が10日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。キャッシュレス化の流れを嘆く場面があった。

スマートフォンの話題になり、お笑いタレント・村上ショージは「アプリでジュース買ったりとかできます？」と質問した。さんまは「俺はそれしない。信用してないから」といい、「俺はポケットからジャリ銭を出して、ポンッと入れるのがかっこいいなと思ってる。それはまあ、女性のほうも好みがあるやろうから」と話した。

支払いは現金派というさんまは「携帯は怖いねん。“コレやったら便利や”って言うけど、怖いっていうか」と吐露。ショージが釣り銭でもらう小銭の煩わしさに触れると、さんまは「それを貯金箱に入れてるんやけど、カバンを貯金箱代わりにして」と打ち明けた。共演者から「えーっ！」と驚きの声が上がると、「もうパンパンで。銀行に持って行かなアカンと思うねんけど、持たれへんねん重たくて」と明かした。

そしてさんまが「若い子たちは携帯やろ。ポケットにジャリ銭がある状態がないやろ？」と聞くと、スタジオでは次々に「最近はペイペイでお賽銭が払える」「あと結婚式のご祝儀とかも現金じゃなくて」との声が。祝儀袋に「相手に合った言葉」を書くなど、思いを込めているというさんまは「ええっ！？なんかもう面白くないなぁ」と嘆いていた。