中国政府がレアアースを含む可能性がある輸出規制を発表したことを受け、波紋が広がっています。そして、中国政府が新たな圧力とみられる措置を発表しました。

■軍民両用品…レアアースも含まれると示唆

中国政府が6日に発表したのは、高市首相の台湾有事をめぐる国会答弁への、新たな対抗措置。それは、日本に対する軍民両用品の輸出禁止です。

軍民両用品とは、軍事用に使われる可能性のあるもののことで、例えば道に迷った時、私たちを助けてくれる地図アプリや、カーナビに使われているGPS関連の部品。また、撮影や農薬散布などに使われるドローンなどのことです。

GPS関連の部品はミサイルを誘導するシステムなどに、ドローンは敵地の視察などに軍事転用が可能です。

中国側の関係者は今回の輸出規制について…。

「対象はレアアースや半導体など幅広い品目に及び、第三国などを通じての輸出も禁じる、厳しい措置になる。日本経済にはかなり影響が出るだろう」

対象にレアアースも含まれると示唆しました。

レアアースは、スマートフォンや電気自動車などハイテク製品をつくる上で欠かせない資源です。中国が世界の生産量の大半を占めています。

■日本政府、措置の撤回求める

こうした措置に対し日本政府は…。

木原官房長官（7日）

「我が国のみをターゲットにした今般の措置というものは、国際的な慣行と大きく異なり、決して許容できず、極めて遺憾であります」

強く抗議し、措置の撤回を求めています。

中国から輸入できなくなる可能性のあるレアアース。

関係が悪化する中での輸出制限は、過去にもありました。2010年、沖縄県の尖閣諸島沖で、海上保安庁の巡視船と中国の漁船が衝突する事件が発生。その後、中国から日本へのレアアースの輸出が大きく停滞しました。

その後、日本政府は2012年にアメリカやEU（＝欧州連合）とともにWTO（＝世界貿易機関）に対し、中国が不当にレアアースの輸出を規制しているとして提訴。

2年以上をかけて争い、日本が勝訴し、この時は輸出制限が撤廃されました。

■専門家「生産GDP3か月で6600億円減少」

中国が6日に発表した禁輸措置の対象品目に全てのレアアースが含まれた場合、日本経済に与える影響について、専門家は…。

野村総研エグゼクティブ・エコノミスト 木内登英さん

「日本の生産GDPは3か月で6600億円減少してしまう」

自動車部品メーカーのニッパツは取材に対し、「必要な情報収集を進めている。現時点で生産に直接的な影響はないが、自動車産業全体への影響を懸念している」と話しました。

また、7日午後には…。

記者

「新しい発表がありました、日本からの輸出品に対してダンピングの疑いがあるとして調査を始めるとしています」

ダンピングとは、市場を独占する目的で異常に安い価格で商品など提供する不当な行為です。

中国商務省は、半導体の製造などに使われる日本産の原料について、不当に安く輸出したダンピングの疑いがあるとして、調査に入ったことを発表。

ある中国共産党関係者は「高市政権が倒れるまで圧力を強めるだけだ」といいます。

緊張関係が続く日中関係。日本側は…。

外務省幹部

「レアアースを止めたら輸出する側の中国にも打撃があるのは間違いない。中国の本当の狙いはまだわからない」

政府は 中国 政府の禁輸措置について、精査分析の上、必要な対応を検討していくとしています。