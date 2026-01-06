6日未明、アパートの一室で大けがをした男女が見つかり、その後、ともに死亡が確認されました。女性は、警察に交際トラブルの相談をしていたということです。

■部屋の住人の手には刃物が…

現場となったのは、愛知県豊川市のアパート。日付がかわった直後の6日未明、「助けて」と女性の声で110番通報がありました。

警察が駆けつけたところ、室内で血を流して倒れる女性を発見。首に切り傷があったほか、腹部に刺し傷もあったということです。

女性は静岡県湖西市に住む馬場久瑠美さん（32）。この部屋の住人ではありません。病院に搬送されましたが、約2時間後に死亡が確認されました。

さらに、警察は部屋のトイレで大けがをした33歳の男性を発見。手には刃物が握られていたということです。

この男性が現場となった部屋の住人で、搬送先の病院で死亡が確認されました。

■男性とのトラブルについて警察に相談

アパートの一室で男女2人が発見され、その後、死亡した事件。近くに住む人は…。

近くに住む人

「突然、夜中から救急車の音がして、やたらと近いと思った。そんなことが起きると思ってなかったので怖いです」

警察によると、2人の間には交際をめぐるトラブルがあったといいます。

先月20日、馬場さんは男性とのトラブルについて警察に相談をしていました。この際、馬場さんは被害届は出さなかったということですが、警察に通報すれば位置情報を特定できるシステムに登録していたということです。

その後、男性からの連絡もなく、馬場さんは警察に対し…。

「別れました」

このように伝えていたといいます。

2人の間に何があったのか？ 警察は、現場の状況から、男性が馬場さんの死亡に関与したとみて捜査を進めています。