【井上 久男】トヨタ以外の自動車メーカーは消滅の危機へ…？生き残るには「日本＆台湾４社連合」が唯一の希望か

日本の自動車産業に大きな変化の波が襲い掛かっている。'25年1〜6月の世界市場における新車販売台数で、トヨタ自動車は1位の座を死守したが、ホンダ（9位）と日産自動車（11位）が中国のBYD（7位）と浙江吉利控股集団（8位）に追い抜かれた。

日中の政治的な対立のニュースの陰で、中国の自動車メーカーは世界戦略を着実に強化している。すでに東南アジア市場に攻め込んで日本車のシェアを奪い始め、日本メーカーにとって大きな脅威となりつつある。東南アジアを収益源とする三菱自動車はタイで乗用車を製造する第3工場の休止に追い込まれたほどだ。

ホンダと日産の「連合」に意味があるのか

ホンダと日産が経営統合したところで「弱者連合」に過ぎないとの指摘もある。ただ、これからの自動車産業はさらに変化する。自動運転など車とAIの融合はさらに進み、知能化との相性の良さからEVの開発も怠ることはできない。こうした領域に対してホンダは'30年度までに7兆円投資する計画を示している。

巨大な投資を回収するためには一定の規模が必要なため、両社の経営統合には経済合理性がある。両社が経営統合すれば、日産が筆頭株主の三菱自動車もその枠組みに入り、販売台数で世界3位の自動車連合が誕生する。

経営統合交渉が破談になる前までは、エンジン、電池、車の知能化、車両相互補完、販売金融などの領域で協業交渉が行われてきたが、こうした分野で協業がうまく進めば数年後には営業利益3兆円程度の相乗効果が見込まれた。

筆者も、経営統合しなければ日産のみならず、ホンダの四輪事業の単独での生き残りも中長期的には厳しいと見ている。このままでは日本の自動車産業は「トヨタ一強」になってしまう。ホンダと日産の経営陣は、現実を冷静に受け止め、かつ将来展望を深く考える局面に立たされている。

確かにトヨタは強い。11月5日に発表した'26年3月期中間決算は売上高が前年同期比5・8％増の24兆6307億円で過去最高を更新。営業利益は「トランプ関税」の影響がマイナス9000億円あったことなどにより18・6％減の2兆56億円。

連結販売（出荷ベース）は5％増の478万台。アジアを除く地域で大きく販売を伸ばした。近健太CFOは「バリューチェーン（VC）利益が年間で2兆円規模にまで拡大した」と説明した。VC利益とは、ローンや保険、部品販売や修理サービスなど、新車を売ったあとの車の保有に対してトヨタが提供するサービス・商品による収益を指す。

「トヨタ一強」に対抗するには

日本の経済情勢全般を考えると、AIなど新規領域で産業を育てることが必要な一方で、雇用維持などでは当面自動車産業に依存する局面が続く。このためにも、「トヨタ一強」に対抗するもう一軸が存在することで、健全な競争を生じさせ、産業界を再活性化すべきだと筆者は考える。

筆者は11月、台湾に出向いてホンハイの技術展示会を取材した。ホンハイと言えば日本ではシャープを買収したことや、米アップルのスマートフォンを受託生産していることで知られるが、今やビジネスモデルは大きく変貌しており、米エヌビディア向けのAIサーバーの生産が主力事業だ。シャープの亀山工場を液晶からAIサーバーの拠点に切り替える計画も進めている。

展示会でひと際目立ったのが「モデルA」と呼ばれる日本のタクシー向けに開発したEVだった。「スマートEV」であることが強調され、無人運転も想定した仕様に仕上がっていた。日本のタクシー会社からすでに引き合いが来ているという。また、多くの日本人技術者が転職してその開発に関わったそうだ。

ホンハイと日産は、閉鎖する追浜工場を両社の合弁会社として別会社にし、日産車と「モデルA」を生産する方向で交渉していた。「モデルA」は日産ブランドで生産する。国内のタクシー市場はトヨタの事実上の独占であるため、そこに新たなEVを投入すれば、シェアを少しは奪えるとの目論見だった。

この案だと、追浜工場の雇用とサプライチェーンは維持できた。そして何よりも、AI領域に知見があるうえに、コスト競争力とスピードが強みと言われるホンハイと日産の協業により新たな「化学反応」も期待できたが、日産はその案を最終的には受け入れなかった。

しかし、敢えて言おう。トヨタに対抗するもう一軸を構築しようと思えば、これまでにない価値観やノウハウを受け入れる「新結合」が必要になるのではないか。日産・ホンダ・三菱の3社連合にホンハイが加わる日台4社連合は、中国勢にも対抗し、日本の自動車産業に新たな価値を生み出す可能性があるのだ。

