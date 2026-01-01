【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ政権は、ベネズエラ近海の麻薬密輸船への攻撃の一環として、同国領内にある港湾施設の攻撃に踏み切った。

米中央情報局（ＣＩＡ）が実行したとされる極秘の地上攻撃をトランプ大統領が自ら公表したこともあり、政権の対応は波紋を広げている。

複数の米メディアによると、ＣＩＡは１２月、ベネズエラのギャング組織「トレン・デ・アラグア」が麻薬を船に積み替える際に利用する沿岸のふ頭を無人機で攻撃した。９月にベネズエラに軍事圧力を強めて以降、初の地上攻撃とされる。

米議会下院軍事委員会のアダム・スミス議員（民主党）は１２月３０日、ＣＮＮに「ベネズエラの政権転覆に向けて、どこまで努力するつもりなのか」と述べ、緊張悪化を招きかねない攻撃に懸念を示した。

ホワイトハウスは攻撃の事実を公表していなかったが、トランプ氏はラジオ番組で地上攻撃を示唆した後、記者団とのやりとりで攻撃を認めた。関与した機関については口を閉ざしているものの、大統領自ら外国での極秘作戦を公にするのは異例だ。

オバマ政権下でＣＩＡ長官を務めたレオン・パネッタ氏は「極秘作戦が公表されると、関係者の人命が危険にさらされる」と米メディアに語った。

今回の攻撃は極めて抑制的で、死者は出なかったとされる。攻撃を実施したのが米軍ではなくＣＩＡだったのは、ベネズエラの反米左派ニコラス・マドゥロ政権に対して軍事的手段を残しつつ、警告にとどめる意図があったとも伝えられている。