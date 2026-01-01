新年こそ、イメチェンだーー！【40・50代】がグッとこなれる♡「トレンドヘア」

髪型を少し変えるだけで、印象は驚くほどアップデートされます。今注目されているのは、作り込みすぎず、動きや質感で今っぽさを取り入れるスタイル。無理に若作りせず、大人ならではの余裕を感じさせるデザインが人気を集めています。今回は、フリーランス美容師@osm1019さんのInstagram投稿から、40・50代の魅力を引き出すトレンドヘアをご紹介します。ぜひ参考にして、新たな年のはじめに、イメチェンしてみては？

暖色ブラウンで柔らかさを引き出す外ハネレイヤーボブ

トップはストレートタッチで毛先だけを軽く内側へ向け、ベースはラウンドを描くように外ハネに。レイヤーは入れつつもベースを薄くしすぎていないため、軽やかさの中に上品さが残る印象。自然なくびれが生まれ、動きのあるシルエットでも落ち着いて見えるのが魅力です。

艶感が際立つおさまり重視の王道ボブ

ストレートタッチで毛先を内側へおさめることで、まとまりのあるシルエットに仕上がっています。クシ跡が残るほどの艶感が、大人らしい清潔感を演出。ダークブラウンをベースにベージュ系のハイライトを重ねることで、立体感が加わり、重く見えにくいのもポイントです。

直線と動きのコントラストを楽しむレイヤーミディ

トップはナチュラルに内へ流し、タイトめなシルエットにまとめつつ、ベースは肩に当たって自然に外へ流しています。ベースは軽めながらもプツッとしたラインを残しているので、ラフな動きときちんと感を両立。シンプルながらも今っぽさを感じさせるデザインです。

ふんわり感が女性らしいアッシュベージュのミディアムレイヤー

耳ライン付近で髪表面をふんわりと膨らませ、そこから自然なくびれを作り、毛先は外へくるんとハネるように整えています。エアリーで軽やかな動きが出るため、フェミニンさが際立つ印象。柔らかい色味とレイヤーの効果で、華やかさと落ち着きがほどよく両立したスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@osm1019様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里