¹ñÏ¢¤Ç°ÛÎã¤Î»öÂÖ¡¢ÍèÇ¯Í½»»¤ÎÇ¯ÆâºÎÂò¸«ÄÌ¤·Î©¤¿¤º¡ÄÅÓ¾å¹ñ¤¬»Ù±çºï¸º¤ËÈ¿È¯¡¡
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¶â»ÒÌ÷»Ö¡Û¹ñÏ¢¤Î£²£°£²£¶Ç¯ÄÌ¾ïÍ½»»¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Ê¤¤°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎãÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð£²£µÆü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿È¿È¯¤«¤é¶¨µÄ¤¬Ä¹°ú¤¡¢Ç¯ÆâºÎÂò¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ñÏ¢¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥°¥Æ¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤Ïº£·î£±Æü¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ïÍ½»»¤òÁ°Ç¯Èæ£±£µ¡¦£±¡ó¸º¤Î£³£²²¯£³£¸£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£°£°£°²¯±ß¡Ë¤È¤·¡¢ÄÌ¾ïÍ½»»¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤ëÌó£±Ëü£±£¶£°£°¿Í¤Î¿Í°÷ÏÈ¤òÌó£²³ä¡Ê£²£¶£¸£±¿Í¡Ëºï¸º¤¹¤ë°Æ¤ò¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤ÎÂè£µ°Ñ°÷²ñ¡ÊÍ½»»¤Ê¤ÉÃ´Åö¡Ë¤Ç¼¨¤·¤¿¡£¹ñÏ¢¤ËÈãÈ½Åª¤ÊºÇÂçµò½Ð¹ñ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°µÎÏ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¹ñÏ¢»öÌ³¶ÉÂ¦¤ÏÂçÉý¤ÊÍ½»»¤Îºï¸º¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡¹ñÏ¢¤Ï£±£°£°¤òÄ¶¤¨¤ëµ¡´Ø¤ä´ð¶â¤òÊú¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÁÈ¿¥¤ò¼¡¡¹¤ÈÀß¤±¤ë°ìÊý¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÌò³ä¤ò½ª¤¨¤¿´ûÂ¸ÁÈ¿¥¤òÀ°Íý¤Ç¤¤º¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÈîÂç²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£°Õ»×·èÄê¤ÎÃÙ¤ì¤ä¡¢Í½»»¤Î»ÈÅÓ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤Èó¸úÎ¨¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ï¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤«¤éÈãÈ½¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÍ½»»°Æ¤Ë¤ÏÅÓ¾å¹ñ¤Ç¤Î³«È¯»Ù±ç¤ä¿ÍÆ»»Ù±ç¤Îºï¸º¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ù±ç¤Î·ÑÂ³À¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¶¯¤¤È¿È¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Âè£µ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤ÏÆñ¹Ò¤·¡¢Ï¢Æü¡¢¿¼Ìë¤Þ¤ÇÄ´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¹ñÏ¢³°¸ò¶Ú¤ÏÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÉý¤ÊÍ½»»¤ä¿Í°÷¤Îºï¸º¤Ï³«È¯»Ù±ç¤Î¸åÂà¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸ò¾Ä¤Ç¾ùÊâ¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÏ¢¤Ïº£·î£³£±Æü¤Þ¤Ç¤Î¾µÇ§¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ü¸ÂÆâ¤Ë¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¤¿¤À¡¢¾µÇ§¤¬Ç¯¤ò±Û¤·¤Æ¤â¡¢Í½»»À®Î©¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤®¡×¤È¤Ê¤ë»ÃÄêÍ½»»¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆÀ¯ÉÜÊÄº¿¤Î¤è¤¦¤ËÄ¾¤Á¤Ëµ¡Ç½Ää»ß¤Ë´Ù¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Í½»»¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñÏ¢¤Î³«È¯¡¦¿ÍÆ»»Ù±ç¤ò´Þ¤à³èÆ°Á´ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£