¥Ú¥Ã¥×¡ÖÅÜÌÄ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¡¢¥¥¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¡×¡¡¥¢¥·¥¹¥È¡õ·è¾¡ÃÆ¤Î¥·¥§¥ë¥¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤ë
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØHayters TV¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï27Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï¥·¥§¥ë¥¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿83Ê¬¤Ë¤Ï¥·¥§¥ë¥¤ÎÆÀÅÀ¤ÇºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÅ¨ÃÏ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬»ö¼Â¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¥é¥ä¥ó¡Ê¡¦¥·¥§¥ë¥¡Ë¤Ë¤Ï¡¢½éÆü¤«¤é¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï13»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¡¢¸ø¼°Àï19»î¹ç¤Ç¤Ï5¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥ë¥¤ò¾Î¤¨¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÅÜÌÄ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¡¢¥¥¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¡£Èà¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏÈà¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊºÍÇ½¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤»¤Æ¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²æ¡¹¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÍ¥¾¡¤·¤¿¤¦¤Á¤Î1²ó¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡È3¡É¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¾¡¤ÁÅÀ¡È3¡É¤À¡£Áê¼ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
