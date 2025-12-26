街頭インタビューで「バキバキ童貞です」と自己紹介して一躍話題となった、お笑いコンビ「春とヒコーキ」ぐんぴぃさんが2025年12月に交際を発表し、初めてのクリスマスを迎えた。

ぐんぴぃさんのYouTubeチャンネル「バキ童チャンネル」で24日に生配信が行われ、その内容に驚きが広がっている。

「クリスマス生配信」相方だけ登場と思いきや...

ぐんぴぃさんは、20日に「バキ童、彼女できました&卒業しました【記者会見】」と題したYouTube動画で交際を報告していた。彼女とは約4年前にマッチングアプリを通じて知り合い、「10月ぐらい」に交際が始まったという。

交際後の初クリスマスにあたる24日に「バキ童チャンネル クリスマス生配信」と題した生配信が行われた。ただ、冒頭に登場したのは相方の土岡さん1人。淡々とコメントを読み上げ、クリスマストークを展開した一方、視聴者は、ぐんぴぃさんの不在にざわついた。

ほどなくして画面外から「うぅ...」「たすけて」などと声が聞こえるように。これを指摘するコメントが相次ぐも、土岡さんは笑顔で受け流していた。

配信開始から9分経った頃に「クリスマスプレゼントなんていつまで貰ったっていいよね。別にいいよね、ぐんぴぃね？」といい、カメラを向けた先に、大量の黒テープで壁に張り付けられたぐんぴぃさんが現れた。

両手を広げた下着姿で、顔は覆面状態にされ、視聴者からは「いやぁぁぁぁ」「本当にびっくりした」「想像の二億倍やばくて草」と悲鳴が上がった。

1時間以上も壁に固定されていたぐんぴぃさん

ぐんぴぃさんが繰り返し「ごめんなさい」とこぼし、「彼女ができたんでね、生配信はしなくていいのかなっていう...」と述べると、土岡さんはひょうひょうとした様子で、クリスマス配信は例年のことだとして「なんで彼女できたら逃げられると思ったのよ」「もちろん安心してください。今日もやりますから」などと応じた。

仲間も合流して雑談を続け、ぐんぴぃさんがツッコミを連発する中、チャンネル登録者数が200万人を超える場面もあった。最終的に配信は1時間24分におよび、ぐんぴぃさんは自力で脱出するまで1時間以上も壁に固定されて過ごしていた。

動画のコメント欄には、「初クリスマスはさすがに彼女に渡すのかと思って観始めたら惨劇がwww」「最初普通に雑談してカメラ横にやったらガムテ塗れのぐんぴぃいるの怖すぎるわ笑」「元童貞の前に芸人なんだなって思い知らされたわ。まじで面白い」「土岡さんサイコパス役うますぎるｗ」「この配信のおかげで色々救われた」といった声が寄せられている。