焼肉のタレで知られるエバラ食品が期間限定で発売した、その名もポテチめし専用調味料「アバンチュールめし」が注目を集めている。

調味料をごはんと混ぜ合わせ、その上にポテトチップスをのせれば完成する。味は「ガーリックバター風味」と「明太マヨ風味」の2種類だ。ポテトチップスと白米という、禁断のダブル炭水化物のハーモニー、もとい組み合わせを楽しむために誕生した。

エバラ食品の商品開発部は「近年話題の『背徳グルメ』というトレンドにヒントを得ています。Z世代から、『“ポテトチップス×ごはん”という斬新な組み合わせが新しい食体験だ』という声や、『どのポテトチップスを乗せようかと思わず試したくなる、冒険心をくすぐられる』といった声もいただいています」と語る。

欲望のままで味わえる背徳「ポテチめし」の素として、若者中心に反響を呼びだした。エバラ食品の商品開発部は「ポテトチップスをごはんに乗せてすぐ食べるとパリパリ感を、少し時間をおいてから食べるとしっとり感を楽しむことができます」と提案した。

