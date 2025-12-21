大学時代に一流企業や有名ベンチャーから内定を得るも、みずから安定を捨てた――。名門私立の上智大学を卒業し、職業「アイドル」の道を選んだPinkySpiceの美波海音さん（24）。「何者かになれるのか」と自分を試そうとした彼女には、心配する母の反対も押し切るほどの強い意思があった。（全2回の1回目／2回目に続く）

美波海音さん ©佐藤亘／文藝春秋

「しっかりした教育を受けさせてあげたい」母親の教育方針

――美波さんは、15年間にわたって大学附属の女子校に通っていたそうですね。

美波海音（以下、美波） 幼稚園受験に合格して、女子大附属の学園に高校生まで通っていたんです。古くからの伝統あるところで、進学校というほどではなかったんですけど、校風は厳しかったです。

――その話を聞くと“お嬢様”のようなイメージもありますが、家庭環境は裕福だったんでしょうか？

美波 いえ、裕福ではなかったし、親が自営業なので経済的に安定しない時期もありました。でも、母がよく「お金は消えてしまうけど、経験は自分に残る」と言っていたんです。

母も若い頃は苦労して、奨学金を借りて大学に通っていたと聞きましたし、裕福でなくとも「しっかりした教育を受けさせてあげたい」という思いが強かったみたいで。私がやりたいことを止めなかったし、中学時代や高校時代に留学も経験しました。

日本語・英語・中国語のマルチリンガル

――日本語・英語・中国語のマルチリンガルとも明かしています。日本語以外の言語は、留学で身につけたのですか？

美波 そもそも、通っていた学園が英語教育に熱心で、幼稚園時代からALT（外国語指導助手）の先生がいる環境だったんです。希望者がALTの先生と会話できる時間もあったので、私も希望して、当時から英語を勉強していました。

留学はもっとあと、中学時代に学校のプログラムでボストンに3週間ほど行って、高校時代にはアメリカのサンディエゴやニュージャージーにも行きました。

――中国語は、どのように習得されたんでしょう？

美波 授業と独学の半々です。高校時代に中国語の選択授業があって、興味があったので受けてみたら面白かったんです。そこから、自分でも勉強するようになって、聞き取れるようになりました。英語ほど流暢ではないんですけど、日常会話ならできます。

「合格までの道筋を戦略的に考えた」偏差値45から70超えになれたワケ

――大学受験前の模試では、偏差値45から70超えになったとTikTokで投稿していて、驚きました。

美波 受験勉強をはじめたのは高校2年生の冬で、一般的にはだいぶ遅いスタートだったかもしれません。だから、合格までの道筋を戦略的に考えたんです。英語はしゃべれるので試験を免除してもらえる制度に頼って、苦手な数学は捨てて、小論文と日本史を重点的に勉強しました。

女子大附属の学園だったので、内部進学も多かったんです。だから、受験組の同級生を集めて、おたがいに日本史の問題を出し合ったり、暗記した歴史の年表を黒板に書いて発表し合ったりして、乗り越えました。

――受験勉強の努力が実り、名門私立の上智大学に合格。ただ、内部進学の方が楽なイメージですが、なぜ別の大学に進んだんですか？

美波 学校にかぎっては、幼稚園から高校まで親が決めた進路に沿って生きてきたので、環境を変えたくなったんです。上智大学を選んだのは、国際協力に関心があったからです。国際連合（以下、国連）で経験を積まれた先生もいて、「大学で学ぶなら上智しかない」という一心で受験勉強に集中していました。

――大学へ入学する以前から、国際協力に熱心だったそうですね。

美波 中学2年生のとき、学校に来たフォトジャーナリストの方の講演を聞いて、発展途上国の子どもたちの現状を知ったのがきっかけで。私と同世代の子たちが、水すらも満足に飲めない環境で生きていることに衝撃を受けました。

高校時代に国際協力の一環でカンボジアに行き、大学時代にはNGOを設立

――Xでは、国際協力の一環でカンボジアへ渡ったとも明かしていました。

美波 高校時代です。現地ではたくさんの取り組みがあって、その1つが、小学校に通いながら児童労働を強いられている子どもたちとのふれあいでした。

現地の売店で働く子どもたちに、算数や数学の楽しさを伝え、学びと仕事をかけ合わせれば将来的に職業の選択肢も広がる、と知ってもらうための活動をしていたんです。その様子はSNSでも発信していました。

――美波さんが高校時代に書いた論文がUNESCO（国連教育科学文化機関）で評価され、若者が社会課題の解決策を提案して競い合う国連の「ユースサミット」では、通訳も担当されたそうですね。

美波 子ども食堂のボランティア経験もあったので、日本における相対的貧困の問題と、海外における貧困の問題を比較する論評を書いたんです。通訳は高校3年生のときで、日本で開催された「ユースサミット」で日本や海外の参加者が文化交流をはかる時間があり、私は英語で伝統芸能を紹介しました。

――さらに、大学時代にはNGOも設立されたそうですね。

美波 大学1年生のときに、国際協力に関心のある学生の仲間をSNSで集めたんです。当時はコロナ禍の真っ只中だったので、Zoomを使ってテーマを決めて話し合い、活動の内容をSNSで発信していました。

――国際協力の話では行動力がにじんでいましたが、大学時代にはアイドルの世界にも飛び込んだと。

美波 アイドルのコピーダンスサークルに入って、大学対抗のコピーダンス日本一決定戦「UNIDOL」で入賞もしました。アイドルが好きだったし、大学で絶対にやりたいと思っていたんです。ステージに立つ楽しさを知り、アイドルを仕事にしたいと考えるきっかけになりました。

――そして2023年2月、大学3年生で現在所属するアイドルグループ「PinkySpice」のオーディションに合格。上智大学卒業を報告したのは2025年3月でした。

美波 現役で2020年4月に合格して、グループ加入後の2023年9月から2024年10月まで休学もしました。

休学期間はちょうど、グループの候補生として活動していた期間とも重なっていて、まだ「本当のアイドル」になれていない感覚もあり、アイドル1本でやるのはどういうことなのかと、身をもって体感したかったんです。就活で内定もいただいていたんですけど、すべて捨てました。

母は泣きながら「なんでわざわざ不安定な道へ行くの」と…

――一流企業や有名ベンチャーから内定をもらっていたそうですね。

美波 はい。でも、安定を捨てる選択肢ではあったし、これまで私のやりたいことを止めることのなかった母からもさすがに反対されました。実は、母にアイドルをやっていると話したのは、オーディション合格後に事務所と正式契約を結ぶタイミングだったんです。

親の同意が必要だったので仕方なく打ち明けたら、泣きながら「なんで安定した道があるのに、わざわざ不安定な道へ行くの」と言われました。

でも、幼い頃から「お金は消えてしまうけど、経験は自分に残る」と言っていたのは母ですし「若いうちから何でもやりなさいと言ってたのはそっちじゃん！」と、私も言い返して。私にとってはアイドルも進路の1つでしたし、最後は、自分の意思を貫きました。

――Xでは、アイドルになった背景には「何者か」になりたい思いもあったと述べていました。

美波 それもありました。英語や中国語を学び、国際協力の活動を続けて、大学合格後にアイドルのコピーダンスサークルに入ったのもすべて、自分の意思で決めてきたことではあったんですけど、ある程度、結果を想像できるものではあったんです。

でも、プロのアイドルだけは「できるかどうか分からない」と思える未知の分野だったので、「自分は『何者か』になれるのか」をみずから試そうと思いました。

