¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçË½Åê¡Ö¤É¤³Åê¤²¤Æ¤ó¤À¤èw¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤Â®µå¤ä¤Ã¤¿¤¾w¡×¡È¥Õ¥¡¥ó¥µ¡É¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ßÁê¼¡¤°
¡¡ËÜÀï¤òÁ°¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë8¿Í¤Î¾Ò²ð¤È¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¡¢Âç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤¿Èþ½÷¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤¬µÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¾×·â¤ÎÂçË½Åê¡£Î¾¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤ÆÀÖÌÌ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤É¤³Åê¤²¤Æ¤ó¤À¤èw¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤Â®µå¤ä¤Ã¤¿¤¾w¡×¤Ê¤É¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤°°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçË½Åê¤ËÀÖÌÌ
¡¡ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï19Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖKrush.183¡×¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡£2»î¹ç¤Î¥×¥ì¥ê¥ß¥Ê¥ê¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÜÀïÁ°¤Ë8¿Í¤Î¡ØKrush GIRLS¡Ù¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡£³Æ¡¹¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹þ¤àºÝ¤Ë¤½¤ì¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿ÍÊª¤È¤Ï¡ØKrush GIRLS¡Ù¤Î¤Û¤«¡ØÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ëA-class¡Ù¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌöÃæ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ëÉ´ÅÄ¼®Î¤¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÉÚ³ß½©Êæ¤ÎÁ°¡¢7¿ÍÌÜ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿É´ÅÄ¡£8¿Í¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤¬ÉÚ³ß¡¢É´ÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë·è¤á¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤¬¼ê¤Ë»ý¤Ä¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇµÒÀÊ¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Âç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤¿É´ÅÄ¡Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ØÀè¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢É´ÅÄ¤¬Åê¤¸¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ïº¸¼Ð¤á²¼¤ËÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÍî²¼¡£¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤ËÉ´ÅÄËÜ¿Í¤â¶Ã¤¡¢Î¾¼ê¤Ç¸ý¸µ¤òÊ¤¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£¡Ö¤É¤³Åê¤²¤Æ¤ó¤À¤èw¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤Â®µå¤ä¤Ã¤¿¤¾w¡×¡Ö¤·¤ª¤ê¤ów¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖÄ¾·â¤·¤¿¤é´í¸±¤ÊÂ®¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£