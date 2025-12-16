柴咲コウ、私は“あまのじゃく” クリスマスは…「寝たい！」
俳優の柴咲コウが16日、横浜市内で行われたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』大ヒット御礼トークショーに登壇。自身の性格をちゃめっ気たっぷりに明かした。
【集合ショット】素敵…！華やかな衣装で登場した柴咲コウ＆川口春奈ら
同作は、芸能事務所と週刊誌の"禁断の攻防戦"を描く。一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマ。
同作で、柴咲はスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長を演じているが、ドラマの反響を大きく感じたといい、「（反響）を直接やメールでいただいたりしていて、すごく楽しんでくれているんだなと。割と業界の方が見てくれているなという印象があります」と手ごたえを語った。
イベントではクリスマスシーズンということもあり、当日したいことをキャスト陣に聞くコーナーがあった。これに柴咲は「睡眠です。寝たい！」と満面の笑みで答え、会場の笑いを誘った。続けて「人込みは苦手だし、ちょっとあまのじゃくなところもありまして私。そういうときは静かに、ゆっくり寝ていようと…」とブレない姿勢を示した。
イベントには柴咲のほか、川口春奈、茅島みずき、鈴木保奈美が参加した。
