東京都は１５日、上野動物園で飼育している双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（雄）とレイレイ（雌）を来年１月下旬に中国に返還すると発表した。最終観覧日は同２５日。現在、国内で飼育されているパンダはこの２頭のみで、１９７２年１０月にカンカン、ランランが上野に来日して以来、初めて国内にパンダが不在となる。

シャオシャオとレイレイは２０２１年６月２３日、父リーリー、母シンシンの子どもとして生まれた。幼少期は区別のためシャオシャオの背中には緑の線が入れられ、１つのチャームポイントのようにファンには愛された。１１月２０日時点でシャオシャオは１０４・６キロ、レイレイは９５・１キロにまで成長した。中国側との協定で来年２月が返還期限だった。

上野動物園では１９７２年のカンカン、ランラン来日以降、ホァンホァン、フェイフェイ、トントン、ユウユウ、リンリン、シュアンシュアンを飼育。リンリンが２００８年４月に死に約３年のパンダ不在期間があったが、１１年２月にリーリーとシンシンが来日。２頭の間に１７年６月に上野で生まれたシャンシャンは２３年２月２１日に、リーリーとシンシンも昨年９月２９日に中国へ返還された。