白髪は“賢く”隠す時代♡【40・50代】周りと差がつく「今っぽハイライト」

気になり始めた白髪をカバーするなら？ ── 白髪染め一択ではなく、ほどよく明暗をつけて自然にカバーする「ハイライト」使いが今人気です。ほどよく立体感が出るうえ、伸びてきた白髪も目立ちにくく、おしゃれ度もぐっとアップ！ 今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、今っぽく仕上がるハイライトヘアをご紹介します。

動きと光をまとった、ベージュ系ハイライトボブ

ベージュ系のハイライトをたっぷりと入れたボブスタイル。ベースを暗めにしている分、ハイライトが自然に浮き上がり、外ハネで動かした毛先と相まってラフな質感が引き立っています。くしゃっとした毛束感も、光が差し込むことでさらに立体的に。ボブでものっぺり見えにくく、柔らかく見せたい人にぴったりのスタイルです。

ナチュラル派にちょうどいい！ 控えめベージュハイライト

ストレートタッチの外ハネボブをベースに、細めのベージュハイライトをほんのりプラス。主張しすぎないのに光を受けるとやわらかく見えて、ナチュラルなブラウンカラーをさりげなくトーンアップ。控えめな外ハネのラインも際立ち、シンプルなボブに奥行きを添えてくれています。

伸びても自然に見える、リタッチ活用のグラデーションハイライト

軽やかな外ハネレイヤーボブ。過去に入れたハイライト部分をすくってリタッチし、毛先の明るさはそのままいかしてグラデーションに仕上げています。レイヤーの動きとコントラストの相性がよく、自然に立体感が出るのが魅力。女性らしい柔らかさが漂う仕上がりです。

切りっぱなしボブ × 白髪ぼかしグレージュ

全体に白髪ぼかしのハイライトを入れて、グレージュトーンに見せた切りっぱなしボブ。切りっぱなしのラインをいかしつつ、髪表面の毛束をつまんで内巻きにすることで、シンプルな中に柔らかな立体感が生まれます。さり気なく今っぽさを差し込んだ、大人の余裕が感じられるスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@kaito_litze.osaka様、@iimuro_yukii様、@nico_saki.0420様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里