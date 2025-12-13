LLM¤Ï¤¤¤Ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ë»È¤¦¤Ù¤¤«
Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë(LLM)¤Ï²æ¡¹¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤òº¬Äì¤«¤éÊÑ³×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤¬»î¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ë¤á¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï²ÄÇ½À¤È´í¸±À¤ÎÎ¾ÌÌ¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢LLM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢LLM¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Oxide Computer Company¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·óCTO¤Ç¤¢¤ëBryan Cantrill»á¤Ï¼«¼Ò¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¡¢LLM¤Î»ÈÍÑÊý¿Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://rfd.shared.oxide.computer/rfd/0576
Cantrill»á¤Ï¡¢Oxide¼Ò¤Ç¤ÎLLM¤Î»ÈÍÑ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë±è¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÕÇ¤´¶¡§LLM¤Ï¥Ä¡¼¥ë¤Ë²á¤®¤º¡¢Oxide¼Ò°÷¤ÏLLM¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÌÀÀÕÇ¤¤òÉé¤¦
¡¦¸·Ì©À¡§LLM¤ò¿µ½Å¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸·Ì©À¤òÂ¥¿Ê¤·¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¦¶¦´¶¡§LLM¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸À¸ì¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤ÎÆÉ¤ß¼ê¡¦½ñ¤¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡¦¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡§LLM¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡¦¶ÛµÞÀ¡§LLM¤òÍÑ¤¤¤Æ»Å»ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡¢ÀÕÇ¤´¶¡¦¸·Ì©À¡¦¶¦´¶¡¦¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò·Ú¤ó¤¸¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
¾åµ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢Cantrill»á¤ÏLLM¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Ä¡¹¤Ë¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆÉ¼Ô¤È¤·¤Æ
LLM¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ÎÆÉ²ò¤ÈÍ×Ìó¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í¥½¨¤ÊÆÉ¼Ô¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ChatGPT¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥¹¥È·¿LLM¤Ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òËüÁ´¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢LLM¤òÍý²ò»Ù±ç¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¿Í´Ö¤¬¸«¤¿¤â¤Î¡¦¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤ÏÈò¤±¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊä½õ¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤Êý¤ËÅ°¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¢¡ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ
LLM¤ÏÆÃ¤ËÊ¸½ñºîÀ®¤Î½ªÈ×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹½À®¤ä¸À¤¤²ó¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëÌòÎ©¤Ä¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖLLM¤Ï°Ì¾¹â¤¤¤ªÀ¤¼²°¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢LLM¤«¤é¾Þ»¿¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯×ÖÅÙ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊÀ³²¤Ï¡¢Ê¸½ñºîÀ®¥×¥í¥»¥¹¤Î½øÈ×¤«¤éLLM¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ
LLM¤Î½ÐÎÏ¤¹¤ëÊ¸¾Ï¤ÏÄÄÉå¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ó¤¤¾ì¹ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¼«Æ°À¸À®¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¼ê¤¬¤«¤ê¤À¤é¤±¤ÎÊ¸¾Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¸¾Ï¤Î¿®ØáÀ¤äÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎËÜ¼Á¤òÂ»¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢LLM¤ò¼çÍ×¤Ê¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅþÄì¤ª´«¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¥³¡¼¥É¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤È¤·¤Æ
LLM¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤Äó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ëÌäÂê¤Ë±£¤ì¤¿¤è¤ê½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤ò¸«Íî¤È¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢LLM¤Ï¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼·ë²Ì¤ò¿Í´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¥Ç¥Ð¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤Æ
LLM¤Ï¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤ÉÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï²æ¡¹¤Î´üÂÔÃÍ¤¬Èó¾ï¤ËÄã¤¤¤«¤é¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢°ì¼ï¤Î¥é¥Ð¡¼¥À¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¡¢Ìä¤¦¤Ù¤¼ÁÌä¤ò»×¤¤¤Ä¤¯°ì½õ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ìñ²ð¤ÊÌäÂê¤ò¥Ç¥Ð¥Ã¥°¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢LLM¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÆÀ¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ
LLM¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤¯¤Î¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢LLM¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤¬´°Á´¤Ë¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢LLM¤ò¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤´í¸±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£LLM¤Ï¼Â¸³Åª¡¦Êä½õÅª¡¦°ì»þÅª¤Ê¥³¡¼¥É¤ÎºîÀ®¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢LLM¤ÎÄó°Æ¤·¤¿¥³¡¼¥É¤ò½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¶á¤¤¥³¡¼¥É¤È¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤âLLM¤¬À¸À®¤·¤¿¥³¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÕÇ¤¤Ï¡ÖLLM¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥³¡¼¥É¤òÀ¸À®¤µ¤»¤¿¤«¡×¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Éé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¼«¸Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¸Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤¸Â¤êLLM¤ÎÀ¸À®¤·¤¿¥³¡¼¥É¤òÂè»°¼Ô¤¬¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢LLM¤òÍÑ¤¤¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÕÇ¤´¶¡¦¸·Ì©À¡¦¶µ´±¡¦¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Áí³ç¤·¤ÆCantrill»á¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆLLM¤Î»ÈÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢À½ÉÊ¡¦¸ÜµÒ¡¦½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£