【ニューヨーク＝木瀬武】米メディア大手パラマウント・スカイダンスは８日、同業のワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）に対し、株式公開買い付け（ＴＯＢ）を始めたと発表した。

ＷＢＤと買収契約を結んだ米動画配信大手ネットフリックスを上回る条件を提示し、全株の取得を目指す。ＷＢＤ争奪戦の様相を呈してきた。

ＴＯＢでは１株あたり３０ドルで買い取る。全株取得にかかる費用は７４４億ドル（約１１・６兆円）になる見通しで、引き継ぐ負債も含めると買収総額は１０８４億ドル（約１６・９兆円）。ネットフリックスは現金と株式を組み合わせて１株あたり２７・７５ドルで取得するとしていた。

パラマウントのデビッド・エリソン最高経営責任者（ＣＥＯ）は「あらゆる面で我々の提案はネットフリックスより優れている。当局の審査の見通しも立ちやすい」と述べた。

パラマウントの買収提案は、映画・テレビスタジオや動画配信事業に加え、報道の米ＣＮＮなども含む全事業を対象にする。パラマウントはかねてＷＢＤに買収提案をしていたが、ネットフリックスに競り負けたため、敵対的な買収に踏み切ることにした。

エリソンＣＥＯは米オラクル創業者のラリー・エリソン氏の息子で、トランプ大統領と近い関係にある。トランプ氏は７日、ネットフリックスによる買収計画に反トラスト法（独占禁止法）上の懸念があるとの見方を示していた。