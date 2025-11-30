「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）

日米通算４３６７安打を放ち、日本人野手初のメジャーリーガーとして活躍したイチロー氏（５２）が３０日、東京競馬場で行われた「第４５回ジャパンカップ」の表彰式にプレゼンターとして登場。レース終了後にトークショーを行った。

ブラックスーツ姿で登場し、「みなさん、こんばんは！イチローです」とあいさつすると、寒いなか、スターの登場を待ち望んでいた観客からは「キャー」と大歓声が上がった。同レースを生観戦し「震えるというか、地鳴りのようなみなさんの声援、シビれました」と述懐。昨年の同レース以来、人生２度目となる競馬観戦を楽しんだ。気温１３度、寒空の下での表彰式。プレゼンターを務めたイチロー氏は「きょう表彰式は長めでしたね（笑）寒かったです」と笑い飛ばした。

今年も馬券を購入したといい、「きょうの勝負についてお話しましょう」と切り出した。昨年の初観戦時、馬券を外してしまったと話していたイチロー氏。負けてしまったと思い、観戦していた部屋に馬券を置いたまま帰っていたが、「念のためスタッフが確認してくれて『勝っています』と声が聞こえてきて。当たってたんですよ！３連複の１２０倍」と、３連複１万２２３０円を的中させたことを告白。スターの驚異的な馬券センスに、会場からはどよめきが起こった。

今年ももちろん勝負に出たイチロー氏。「すべて３連複で２５通り買いました。勝ちました！」と声を弾ませた。「あははは〜シビれますよ。あの興奮はなかなか味わえない。自分の職業では味わったことがないし、特別なこと」とうれしそうにコメント。これで２年連続的中で「僕はジャパンＣ２戦２勝ですから、すごく相性がいい。また来たい」と笑顔。来年の登場も“予告”した。