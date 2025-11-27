ハイブリッドもまもなく追加

メルセデス・ベンツ初の電動ステーションワゴン、新型『CLAシューティングブレーク with EQテクノロジー』が欧州で発表された。すでに受注を開始している。

【画像】メルセデス・ベンツ新型『CLA』にワゴンボディ追加！【シューティングブレイクと4ドア・セダンを詳しく見る】 全27枚

ドイツでの価格は、前輪駆動の『CLA 250＋』が5万7096ユーロ（約1035万円）から、四輪駆動の『CLA 350 4マティック』が6万1653ユーロ（約1115万円）から。右ハンドルの英国仕様の場合、CLA 250＋が4万7750ポンド（約985万円）から、CLA 350 4マティックが5万6235ポン（約1160万円）からとなっている。



CLAシューティングブレーク with EQテクノロジー メルセデス・ベンツ

先に登場したセダンと同様、CLAシューティングブレークも間もなくハイブリッドモデルが追加される予定で、こちらはEVモデルよりも安価になると見込まれている。

バッテリー容量は85kWh。最高出力272psのシングルモーターを搭載する250＋は最大航続距離768kmを実現する。353psを発生するデュアルモーターの350 4マティックの最大航続距離は743kmとされる。

両仕様とも320kWの急速充電に対応しており、市販EVで最も充電速度の速いモデルの1つだ。

英国では、5種類のグレード（スポーツ、スポーツ・エグゼクティブ、AMGライン・プレミアム、AMGライン・プレミアム・プラス）が用意されている。

直接のライバルは存在しない？

CLAシューティングブレーク with EQテクノロジーはボディサイズと価格設定において、プジョーe-308 SWなどの主流モデルと、BMW i5ツーリングやアウディA6アバントeトロンのような大型プレミアムモデルとの中間に位置する。

BMWとアウディがそれぞれ次期3シリーズ・ツーリングとA4アバントの電動版を発売するまでは、直接の競合車種が存在しない状態が続くと見込まれる。



CLAシューティングブレーク with EQテクノロジー メルセデス・ベンツ

ボディサイズは全長4723mm、全高1469mm、ホイールベース2790mm。先代モデルと比較すると、新型は全長が35mm長く、全高が27mm高くなり、ホイールベースも61mm延長されている。

車内も広くなり、先代モデルより後席のヘッドルームは7mm、前席は14mm拡大した。レッグルームも11mmずつ改善されている。

トランク容量は455Lで、セダンより50L大きいものの、先代のシューティングブレークより30L少ない。しかし、101Lのフロントトランクが追加されたことで、総容量は71L増加した。後部座席をすべて折りたたむと1290Lまで拡大する。

インテリアはCLAセダンと同様で、10.25インチのドライバーディスプレイと14インチのセンタータッチスクリーンを組み合わせている。オプションで助手席側にも14インチスクリーンを追加可能だ。

また、大型のサンルーフも用意されている。