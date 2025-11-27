【Amazon ブラックフライデー 48時間限定セール 第2弾】 開催期間：11月27日0時～11月28日23時59分 【Amazon ブラックフライデー 2025】 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

Amazonにて開催中の「Amazon ブラックフライデー」にて実施されている48時間限定セールにダイソンのコードレス掃除機が追加された。

48時間限定セール第2弾の対象商品として、ダイソンのコードレス掃除機「Dyson V12 Detect Slim Fluffy（SV46 FF EX）」がラインナップ。本商品は、充電スタンド付きモデルで、本体やツールを収納しながら常時充電できる。

「オートモード」、「エコモード」、「強モード」の3つの吸引モードを搭載。オートモードは、最適な吸引力と運転時間の自動的に調整する。またエコモードは長時間の運転が可能で、家中をしっかり掃除でき、強モードは頑固な汚れを集中的にすばやく掃除できる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。