º´Ìî³Ù¤¬¥Æ¥ì¥Ó¼ýÏ¿¤ÇÁ´¼£9¤«·î¤ÎÂç¥±¥¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁê¼¡¤°¡È»ö¸Î¡É¤ÇÌä¤ï¤ì¤ëÀÕÇ¤¤Î½êºß
¡¡11·î20Æü¡¢TBS¤ÏÆ±·î18Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ØºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï2025Åß¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¼ýÏ¿Ãæ¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´Ìî³Ù¤¬±¦¤Ò¤¶È¾·îÈÄÂ»½ý¤È¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤ÇÁ´¼£8¡Á9¤«·î¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Ìî³Ù¤Î·ëº§Áê¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂô¸ý¤±¤¤¤³
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹½Å½ý¤Îº´Ìî³Ù
¡¡º´Ìî¤ÏÅöÆü¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë17ÃÊ¤ÎµðÂçÄ·¤ÓÈ¢¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£2m46cm¤ÎÄ·Ìö¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃåÃÏ¤ÈÆ±»þ¤Ë±¦Â¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¸½¾ì¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿µßµÞµßÌ¿»Î¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î½õ¸À¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶¥µ»»²²Ã¤Ï¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡¤Ç¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤ÈÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢±¦¤Ò¤¶È¾·îÈÄÂ»½ý¤È¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤¬È½ÌÀ¡£¼ç¼£°å¤«¤é¤Ï¡¢¼ð¤ì¤¬°ú¤¤¤¿¤¢¤È¤Ç¼ê½Ñ¤âÉ¬Í×¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Ìî¤Ï20Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ô¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Î»Å»ö¤Ï°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¹Ô¤¤¼£ÎÅ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢²þ¤á¤ÆËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Õ¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢TBS¤âº£²ó¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢¡ÔÅö³º¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µßµÞµßÌ¿»Î¤ª¤è¤Ó¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´À¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤¬²ø²æ¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¸æ¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º´Ìî¤µ¤ó¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤¤´²óÉü¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤âÈÖÁÈÀ©ºî¾å¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì¤·¤Æ»²¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº´Ìî¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á´¼£8¡Á9¤«·î¤Î½Å¾É¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÅöÁ³º£¸å¤Î»£±Æ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é»ö¸Î¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î²ø²æ¤ÏËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Ë´Ø¤ï¤ë»öÌ³½ê¤äºîÉÊ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ØSASUKE2025¡Ù¤Ç¤â²ø²æ¿Í
¡¡Âç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¤Î¤Ïº´Ìî¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Ç¯10·î¡¢¡ØSASUKE2025¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¤¬º¸Â¤Î¹Ã¤òÇíÎ¥¹üÀÞ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡ØºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï2024¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®Åç¤è¤·¤ª¤¬±¦Â¾®»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï2024¡Ù¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ú¤³¤Ñ¤Î¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤Ïº¸ÂÀ¤â¤â¤ÎÆùÎ¥¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áê¼¡¤°»ö¸Î¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈÖÁÈ½ª¤ï¤é¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÁ´¤ò·Ú»ë¤·¤¹¤®¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢17ÃÊ¤ÎÄ·¤ÓÈ¢¤¬´í¸±¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¤ä¤Ð¤¤¡×
¡¡¤ÈTBS¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤êÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ÏÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ÏTBS¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤â²ø²æ¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Â¤ò¤¯¤¸¤¤¤¿¤À¤±¤ÇÂç²ø²æ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î²ø²æ¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÏÈÖÁÈ¤Ç¤Î²ø²æ¤ÏÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¤ËSNS¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë²ø²æ¤ÏÉÕ¤¤â¤Î¤À¤·¡¢Ã¯¤¬°¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¡Ö²ø²æ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÅöÁ³¤ï¤«¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢º£²ó¤Î»ö¸Î¤ÇTBS¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾õ¡¢²ø²æ¤ò¤·¤¿½Ð±é¼Ô¤¬¶ÉÂ¦¤ËÀÕÇ¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾åÌäÂê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤Îº´Ìî¤ÎÂç²ø²æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢TBS¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£