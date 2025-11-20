“軽”より少し長いトヨタ「“最小”SUV」に反響多数！ 「サイズは小さいけど存在感がある」「日本でこそ需要があるはず」などの声 イタリアに登場した「アイゴX」とは？

最小回転半径4.7 mのAセグメントモデル

トヨタのイタリア法人は2025年9月23日、同社で最もコンパクトなハイブリッドクルマ（HEV）となる「アイゴX（クロス）ハイブリッド」を現地で発売しました。

アイゴXは、欧州市場で「ヤリス」よりも一回り小さなAセグメントに分類されるエントリーモデルです。その歴史は2015年にデビューした初代「アイゴ」から始まり、2021年のフルモデルチェンジでSUVテイストを強めたクロスオーバーへと進化し、現在の車名になりました。

トヨタ「アイゴX GR SPORT」

これまでパワートレインは1リッター直列3気筒ガソリンエンジンのみでしたが、今回新たにHEVがラインアップに加わりました。このシステムは欧州のAセグメントでは初となるフルハイブリッドで、1.5リッター直列3気筒ガソリンエンジンにモーターと駆動用バッテリーを組み合わせています。採用されているハイブリッドシステムは「ヤリス」および「ヤリスクロス」と共通のものです。

システム全体で発揮する最高出力は116馬力で、従来のガソリン車を43馬力も上回ります。このパワーアップにより、0-100km／h加速は10秒未満という俊敏性も手に入れました。ハイブリッド化に伴い、バッテリーの配置を工夫するとともにフロントオーバーハングを76mm延長するパッケージングにより、居住空間や荷室容量への影響は最小限に抑えられています。

エクステリアは、ヘッドライトやバンパーなどがHEV専用デザインとなり、先進性が強調されています。また、スポーティな仕立てのグレード「GR SPORT」も用意され、専用エンブレムやブラックの加飾、専用サスペンションなどで個性が際立っています。

コックピットはメーターがHEV専用の液晶メーターとなり、パーキングブレーキが電動化されている点が特徴です。

ボディカラーは、ホワイト、ブラック、ブラウン、グレーといった定番色はもちろん、パープル、グリーン、マスタードイエローなどの鮮やかなカラーも設定され、ユーザーの好みに応えます。

同モデルに対し、ネット上では「SUV風のクロスオーバースタイルが個性的でかっこいい」「2トーンカラーや大径ホイールのデザインが目を引く」「サイズは小さいが、存在感がある」といった称賛する声のほか、「ヤリスクロスより小さいサイズは日本でこそ需要があるはず」「GR SPORTモデルも含めて、ぜひ国内導入してほしい」などといった国内導入を望む声も見られました。

イタリアにおけるアイゴXのグレード体系と価格は、標準仕様が2万850ユーロ（約370万円）、「ICON」が2万3350ユーロ（約420万円）、「Premium」が2万4950ユーロ（約448万円）、GR SPORTが2万5950ユーロ（約466万円）です。