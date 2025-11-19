ドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系）公式Instagramにて、ドラマ出演者である岩本照（Snow Man）と松下由樹とのドレスアップショットが公開された。

【写真】岩本照が黒タキシードで真っ赤にドレスアップした“社長”と並んだショットなど①②

■おでこを出したヘアスタイルにも注目

このたび公開されたのは、無骨で超ストイックなボディガード・北沢辰之助を演じる岩本と、辰之助の務めるボディーガード会社「ラッコアラ警備保障」の社長を務める塚本和江を演じる松下のツーショット。

岩本は蝶ネクタイのタキシード姿でニッコリ。おでこを出したフォーマルにぴったりなヘアスタイルで椅子に座り、松下のほうに体を傾けている。松下も真っ赤なセットアップでドレスアップしてほほ笑んでいる。

「ひーくんタキシードお似合い」「辰兄イケメンすぎる」「社長との赤×黒のコントラストがきれい」「松下さん麗しい」「和やかな笑顔にほっこり」などといった声が続々と到着。

なお岩本と、凄腕女性ボディガード・三雲千早を演じている成海璃子とのドレスアップショットも公開されている。

■『恋する警護24時 season2』岩本＆松下の華やか衣装の和やかショット

■こちらはキリッと前を見据える岩本＆成海のドレスアップショット