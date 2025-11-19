冬のボーナス98万から113万円に増額した年収900万円の男性「思った以上に上がらなかった」と不満

冬のボーナスの支給が始まり、なかには100万円を超える金額を手にする人もいる。しかし、支給額そのものは高水準でも手放しで喜べない状況があるようだ。（文：篠原みつき）

投稿を寄せた40代男性（エンジニア／年収900万円）は、冬のボーナスが昨年の98万円から増額し、113万円だった。金額だけを見れば羨む人も多いだろうが、「開発品の品質管理」の部門で働く男性の心境は複雑だ。

「今年立ち位置が変わって責任が重くなったりと、業務内容のハードさの割には思った以上に査定は上がらなかった」

責任や業務量が増えたのなら、それに見合った対価を期待するのは当然だ。しかし、男性の不満の根底には、職種による評価の格差があるという。

「開発メンバーと違って品質管理は直接的に売上に貢献できない分あがりにくい」

品質管理は、製品の安全や信頼を守る「最後の砦」という重要な役割を担っているにもかかわらず、直接利益を生む部門ではないとして、査定が厳しくなることもあるのだろう。

男性は113万円の使い道について「投資と車検代に充てる予定」としている。

50代でベアの恩恵があっても「物価高にぜんぜん追いつきません」

50代男性（教育・保育・公務員・農林水産・その他／年収750万円）も、115万円ほどのボーナスを手にするが、「ほぼ横ばい」だと語る。

「生活費の補填とローンの支払いで大半は消えていきます」

と、右から左へ流れていく現実にため息をつく。ただ、会社の待遇自体が悪いわけではないようだ。

「今般、われわれ50歳以上の者もベースアップの恩恵にあずかれるようになったため賞与も微増していますが、物価高にぜんぜん追いつきません」

一般的に50代ともなれば給与カーブが頭打ちになる企業も多い中、ベースアップがあったというのは朗報だ。しかし、昨今の急激なインフレは、その昇給分をも飲み込んでしまっているようだ。

