及川光博が主演するドラマ「ぼくたちん家」（日本テレビ系）の第6話が、16日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

心優しきゲイのおじさん・波多野玄一（及川）は、作田索（手越祐也）と“いい感じ”になってきたのに、初恋の人・鯉登（大谷亮平）のことを思い出してしまう。ほたるの仲良し“こいのぼりくん”が、実は鯉登と同一人物かもしれないと思い始めた玄一は、“こいのぼりくん”に会ってみたくなって…。

一方、会社のお金3000万円を横領して逃亡中のほたるの母・ともえ（麻生久美子）は、東京に戻って来たものの「どうしても、しなきゃいけない」ことがあって、それが終わるまで、ほたるには会えない。そう決心して逃亡を続けるさなか、元夫・仁（光石研）とバッタリ鉢合わせ。3000万円を狙う仁に付きまとわれ、ともえは新宿の街を逃げ回るが…。

そんな中、みんなが暮らすアパートで、ほたるが持っていたNPO法人のパンフレットを見た玄一はびっくり。職員紹介ページに、初恋の人・鯉登の写真が載っていて…。

会って謝りたいけれど、向こうは二度と会いたくないかもしれない。会いに行くのをためらう玄一に、「そんなの分からないじゃないですか」と索。背中を押された玄一は、ほたるに歌舞伎町を案内してもらい、鯉登と中学校以来の再会を果たすが、その裏で、玄一たちのアパートを、警察の松（土居志央梨）がひそかに張り込んでいて…。

放送終了後、SNS上には、「玄一と鯉登くんが仲直りできて良かった。嫉妬する手越くんが、ひたすらかわいかった」「鯉登くんの話で泣いて、ともえさんの話でも泣いた。胸を打たれるシーンが多かった」「自分の過去を振り返ったり、考えさせられるけれど、最後はほっこりして、気持ちを軽くしてくれる良いドラマ」などの感想が投稿された。

また、今がつらくて涙するほたるに、玄一が「ちゃんと楽しいから、50歳も」「年を取ると、苦手なものが減って、好きなものが増えていく気がする」と伝え、希望を与えるシーンに多くの反響が集まり、「玄一の50歳の楽しみ方がすてき過ぎる」「50歳が楽しいのは本当。苦しくないわけじゃないけれど、楽しいにフォーカスができるようになる」「ほたるが玄一さんの言葉に、どれほど救われたことか」「楽しいことが増えるって50歳の先輩に言ってもらえて、未来に希望が持てるようで涙が出た」「今もこんなにつらいのに、50歳まで生きれるのか？ というほたるの気持ちが分かる。50歳の玄一さんの答え全てに、生きる希望を感じた」といった声が寄せられた。