ピーチ・アビエーションは、東京/成田〜台北/桃園線を2026年1月1日から増便する。

現在は1日2往復を運航しており、同日からは同3往復に増やす。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は東京/成田発が4時間20分から4時間25分、台北/桃園発が3時間5分から3時間15分。

増便となるのは、東京/成田を午前、台北/桃園を夕方に出発する便。増便期間は2026年3月28日まで。

■ダイヤ

MM623 東京/成田（10：55）〜台北/桃園（14：20）／月・火・木・土

MM623 東京/成田（11：05）〜台北/桃園（14：30）／水・金

MM623 東京/成田（11：15）〜台北/桃園（14：40）／日

MM625 東京/成田（16：35）〜台北/桃園（20：00）

MM627 東京/成田（22：05）〜台北/桃園（01：25+1）

MM620 台北/桃園（02：25）〜東京/成田（06：30）

MM626 台北/桃園（10：40）〜東京/成田（14：55）

MM628 台北/桃園（15：20）〜東京/成田（19：35）／月・火・木・土

MM628 台北/桃園（15：30）〜東京/成田（19：45）／水・金

MM628 台北/桃園（15：40）〜東京/成田（19：55）／日