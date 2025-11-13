MLBロサンゼルス・ドジャースの球団カメラマンであるスーフー氏は11月7日、Instagramを更新。ワールドシリーズで優勝投手となり、MVPに輝いた山本由伸の写真を公開した。

「MVP」と題された写真には、試合後にユニフォームの袖で涙を拭う山本の姿が写っている。山本はワールドシリーズ第6戦で先発し勝利投手となった翌日の第7戦にも登板。満身創痍の状態でブルージェイズ打線を無失点に抑え、勝利投手となった。

スーフー氏は写真について「There IS crying in baseball!」とコメント。山本が右腕に顔をうずめて涙を流す姿は「一瞬の写真で込み上げてくる」「この涙が全てを物語っていますね」など、ファンの感動を誘っている。

この投稿には、Instagramユーザーから「1週間経っても感動が冷める事がありません」「左腕で限界の右腕を支えている姿だけで泣けます」「満身創痍の投球だったことを物語るステキな写真」「何度見てももらい泣き」「なんて綺麗な涙」「本当に努力の賜物」「美しい涙」「綺麗な瞬間ですね」「左手で右腕を支えてますね」「感動の全てが詰まった一枚」「また、大きな余韻に引き戻されました！」「本当に良い瞬間」「こんな美しい涙ってそうあるものじゃない」などコメントが多く寄せられた。