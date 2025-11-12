待望の新作「トイ・ストーリー5」の初映像解禁、新たな“おもちゃたちのライバル”は…
世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作、「トイ・ストーリー5」（2026年夏公開）の初映像が、このたび全世界で解禁された。
今回解禁された「トイ・ストーリー5」の最新映像は、大好きなおもちゃたちが続々登場。映像は、子ども部屋に届けられた箱を前に、レックスとスリンキー・ドッグはブルブル震え、目を覆い指の隙間から覗くフォーキーとカレン・ビバリー、恐ろしいモノを見たようなミスター・ポテトヘッドはすかさずミセス・ポテトヘッドの目を剥ぎ取り、ジェシーとブルズアイが怯えきっている表情を浮かべるシーンからはじまる。
まるで30年前に「トイ・ストーリー」の冒頭で描かれた“アンディの一番のお気に入りのカウボーイ人形ウッディたちのいる子ども部屋へ誕生日プレゼントとして届いた最新式のおもちゃ、バズ・ライトイヤーに恐怖するおもちゃたち”のシーンを思い出すような、胸が高鳴る演出だ。
そのさなか、この現実を受け入れられずにいるおもちゃたちへ突きつけられたコピーは「おもちゃの時代は…もう終わり？」という受け入れがたい現実。おもちゃたちのライバルになるであろう届けられた箱の中身はなんと…令和の子どもたちも夢中になっているタブレットだった。
「やったー！うれしい！ありがとう！」と大興奮するボニーにタブレットは「こんにちは！わたしはリリーパッド。一緒にあそぼう！」と、とびきり明るい声で話しかける。映像のラストには全世界待望のウッディとバズ・ライトイヤーが登場し、2人がリリーパッドという最新のテクノロジーに怯え、震えながら抱き合うというコミカルなシーンで、「トイ・ストーリー5」の初映像は幕を閉じる。
映画「トイ・ストーリー5」は2026年夏、全国劇場公開。
