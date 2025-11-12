犬が眠っているママの寝言に反応し、思わずパパと一緒に飛び起きてしまう様子のInstagramが話題を呼んでいます。投稿したのは、パグとミニチュアダックスのミックス犬、パグックスのおにくちゃんと暮らす「o321niku」さん。投稿から35.8万回以上再生され、「動きが同じｗ」「涙流して笑った」といったコメントが寄せられています。

【動画：夜、悪夢にうなされるママ→犬とパパが飛び起きて…カメラに映った『コントのような光景』】

動きがシンクロするパパとおにくちゃん

登場するのは、パグックスのおにくちゃん・パパ・ママ。とある日の深夜、テレビも電気も付けたまま、みんなが寝落ちしてしまった時の出来事でした。部屋に、突然「やめて～！」とママの叫び声が響き渡ったんだそう。

突然の叫び声に驚いたパパと、ママのそばで寝ていたおにくちゃんは、同時に飛び起きたといいます。何が起こったのか分からずふたりは見つめ合い、呆然としていたんだそう。何が起きているのかわからず、思考が一時停止しているような様子だったとか…。

とりあえずメガネで状況確認するパパ

しばらくの間、ふたりは固まったように見つめ合っていたんだそう。パパは、状況を把握しようと頭の中で考えているようですが、目が悪いためよく見えなかったといいます。そこで、パパはとりあえずメガネをかけることにしたのでした。

パパがメガネをかけている間も、おにくちゃんはじっと見つめていたとか。「これで見えるぞ！」とばかりにメガネをかけたパパは、再びママのほうを見つめたんだそう。再び見つめ合うふたり、なんともいえない時間が流れたといいます。

理解できたのか微妙なパパの表情

ふたりはしばらく見つめ合っていましたが、状況は一向につかめなかったんだそう。このままではラチがあかないとでも言うように、おにくちゃんが「ワンッ！」と大きく一声吠えたといいます。まるでパパに状況を確認しているかのようですね。

それを聞いたパパはなぜか勢いよく後ろを振り返ります。話によると、パパはおにくちゃんの一声を聞いて「テレビの音かな？」と思ったのだそうです。寝ぼけまなこで起こされたふたりの姿は、間といい表情といい、とても面白くかわいらしいのでした。

この投稿には「番犬と番人の動きが一緒で爆笑！ｗ」「ごめんなさい、めちゃくちゃ笑いました」「間が素晴らしすぎます」「寝ている時も面白いんですね」「面白すぎて朝から涙流しながら笑ってますｗ」「見つめ合う2人最高！」「ワンッの後のご主人の顔と動きがたまりません」「反応早くて笑えます」といった声が寄せられています。

投稿者であるおにくさんのInstagramでは、おにくちゃんと家族との、クスッと笑える日常の動画がたくさん公開されています。特に、表情豊かなおにくちゃんに注目ですよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「おにく」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。