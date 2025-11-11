お菓子作りの定番「バニラエッセンス」――かと思いきや、よく見るとラベルには「まつたけエッセンス」の文字が。そっくりなパッケージが並んだ写真がX（旧Twitter）に投稿され、「確実に騙しにきている」「プリンに使ったら甘めの茶碗蒸しになる」と驚きの声が相次ぎ、13万件を超える「いいね」が集まりました。



【写真】なんと「まつたけエッセンス」でした！

「これは間違えてもしょうがなくないですか？」というコメントとともに投稿したのは、漫画家のミートスパ土本さん（@mouosaegakikan）。じつは自身の作品『限界OL霧切ギリ子』に登場する“まつたけエッセンス”が、実在する調味料であることを示そうとして投稿されたものでした。



「主にお吸い物に垂らして使用しています。焼いたエリンギに振りかけてもいいです」と、ミートスパ土本さん。



投稿を見た読者からは「まつたけエッセンスって本当にあるんだ！」「初めて見た！」と驚きの声が続出。しかし漫画の中に登場するアイテムが実在することを示そうとしてポストしたはずですが、まつたけエッセンスのパッケージが世間に馴染みのあるバニラエッセンスと似ていたことから、予想外の方向で投稿が広まっていくことに…。当初の狙いとは違う方向で話題が広まったことについて、少し複雑な心境を明かしました。



「仕事中に拡散されてしまったので、『ハハアこれは機を逸したなァ』と…。そしたら翌日もまだ伸びてるものですから、『もういい！ストップ！』という気持ちになりました。本当に率直な感想を言いますと、元投稿のツリーにちゃんとアニメなり漫画なり、作品のURLを貼り付けておけばよかったです…」