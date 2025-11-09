KAT-TUNのラストライブ『Break the KAT-TUN』を終えた中丸雄一が自身のInstagramにて、楽屋を訪れた際の赤西仁オフショットを公開した。

写真：中丸雄一が激写！素で驚く、赤西仁

■中丸雄一「赤西さんよぉ、差し入れありがとう！」

中丸は、「赤西仁さんよぉ、差し入れありがとう！」というメッセージとともに、急に撮影されたためか素で驚いた表情を見せる赤西仁を激写。

ソファに座る赤西の横には大きな紙袋があり、KAT-TUNとして駆け抜けてきたメンバーたちを労うためのプレゼントを用意していたようだ。

■なんだかんだとSNSでじゃれ合う中丸雄一＆赤西仁

なお、赤西仁のInstagramのストーリーズでは、『Break the KAT-TUN』を終えて楽屋でくつろぎ最中だったであろう中丸雄一を激写した近距離ショットを大量投下中。これに対し、中丸も対抗心（!?）を燃やしてか、赤西仁のどアップショットをストーリーズに投稿。

中丸は赤西をどアップで見せるだけでなく、赤西の写真を飾られた絵画のような加工を施すという愛あるイジりを見せ、なんだかんだとSNSでじゃれ合うふたりの姿を微笑ましくhyphen（※KAT-TUNのファンネーム。ハイフン）らが見守っている。