【明日なに着る？】まっ白とベージュのいいとこどり「アイボリーのロングコート」

面積が大きいゆえ、それ自体の印象がコーディネート全体に直結するロングコート。だからこそ、キレイもカジュアルも受け止める包容力＝あいまいな色みの1枚から冬の装いをスタート。





パキッと明るい白よりも親しみやすく、ベージュよりもきちんと見えて軽さも出るアイボリー。合わせる服に沿って、カジュアルにもキレイにもテンションを変えてくれるから、何枚も持つことがないコートというジャンルにとって好都合なカラー。上質ウールのように、微光沢のあるなめらかな質感なのに毛玉になりにくい加工も魅力。





【POINT】防寒重視でも清潔感を保つ、白だけのレイヤード。ボタンを上まで閉めたシャツと深いUネックの高低差のある首元が、白一色に奥行きを生むポイント。





