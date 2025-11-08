プレミアリーグ第11節でサンダーランドと対戦する首位アーセナル。今季はいよいよ優勝への期待が高く、今のところチームは好調を維持できている。



そんななかミケル・アルテタ監督は試合前の記者会見で、選手や戦術の分析にAI（人工知能）を活用していることを認めた。



「正しい方法で正しい質問をすれば、これは非常に強力なツールだ。すでに多くの事柄やプロセスに対して使用されており、チームのためだけでなく組織のためにも役立つ。良い洞察、あるいは少なくとも考えるべき点を与えてくれるだろう。私は専門家ではないが、貴重なツールだ。私たちは、自分たち自身をより深く理解し、行いや改善点を評価するのに役立つと思われる特定のものを開発した。そして、クラブや他の多くの分野でそれを活用することを検討している」





アルテタ監督は勝つために「何でもやってみる」姿勢でも知られている。リヴァプールとの試合前の練習でアンフィールドの歓声をスピーカーで流したり、ミーティング中に選手の貴重品をスリ取らせて注意を促したり、団結力を高めるために練習場で犬を飼ったこともある。チームの助けになるなら、AIを積極的に利用することもやぶさかでないようだ。ただし、最後は人間としての直感に従うとも語っている。「もしそれが信頼できて、私たちの助けになるなら、もちろん使う。それが私たちを導いてくれるなら、もちろんだ。ただし、常に感性と感覚を失わず、最後は直感に従うことが大切だ。私たちは人間を相手にしており、その点は今のところ代替できない」AIに取って代わられる可能性について問われると、「残念ながらそれは私の手には負えない。どうなるかはわからないよ」と笑いながら答えたアルテタ監督。遠くない将来にAI監督などというものが登場するのかもしれないが、今のところはアーセナルにとってAIは有用なツールであるようだ。