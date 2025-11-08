え、これ全部【セリア】で110円ッ！？ 思わず全買いしたくなる♡「おしゃれ巾着」

思わず「これ全部110円？」と二度見してしまいそうな、「おしゃれ巾着」が【セリア】で販売中。やわらかい色合いと高見えしそうなデザインで、プチプラとは思えない仕上がりが魅力です。コロンとした巾着は、見るたびに楽しい気分になりそうな可愛さ。フェミニンからモード系まで、様々なテイストの巾着が揃い踏み。ついつい複数買いしてしまいそう。

うさぎモチーフに癒されるふわもこ巾着

【セリア】「ラビット巾着 ニュートラルカラー」\110（税込）

ふわふわの素材感とうさぎの後ろ姿を模したデザインに思わず笑みがこぼれそうな巾着。やわらかなベージュカラーとフロントにあるちょこんとした丸いしっぽが可愛らしい雰囲気。大人の手の平に馴染みそうな小ぶりサイズです。アクセサリーやリップ、飴などを携帯するのにちょうどよく、バッグの中にときめきを加えてくれそう。うさぎモチーフでも子どもっぽくなりすぎず、大人女性も普段使いしやすそうなデザインが嬉しいポイント。

ツイード調素材で魅せる大人の余裕

【セリア】「巾着 ツイード」\110（税込）

上品でクラシカルな雰囲気が漂うツイード調素材の巾着。繊細な織り感のある生地に、ほんのり光沢のあるサテンリボンが映え、まさにプチプラとは思えない高見えしそうなデザイン。爽やかなブルーのトーンが、洗練された大人っぽい印象です。小物入れとしてはもちろん、@ftn_picsレポーターとも*さんのコメントするように、プレゼントのラッピング袋として使用しても喜ばれそう。

バッグの中まで洗練された雰囲気になりそうな上質デザイン

【セリア】「フェイクレザー巾着」\110（税込）

レポーターとも*さんが「厚めの生地で、しっかりとした作り」と紹介している、シボ感のあるフェイクレザーの巾着。シンプルながらも型押しのロゴが密かに光る高見えしそうなデザインで、110円とは思えない上品さを演出しています。淡いベージュの落ち着いたトーンに、ブラックの紐を合わせた配色が大人っぽく、様々なバッグにすっと馴染みそう。レポーターとも*さんによると、サイズは「約15cm × 18cmで、スマホも余裕で入」るというのも嬉しいポイントです。

キュンとするくすみピンクのふんわりデザイン

【セリア】「巾着 コーデュロイ」\110（税込）

やわらかそうなコーデュロイの素材感とくすみピンクが可愛い巾着。ポコポコとした凹凸のある生地が甘さと上品さを演出しており、秋冬らしい温かな雰囲気で季節感をさりげなくプラスしてくれそう。やや丸みを帯びたフォルムと太めの紐がナチュラルな印象です。レポーターとも*さんによるとサイズは「約12cm × 10cm」で、リップや常備薬などの小物の収納にぴったりかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ