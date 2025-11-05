伝説的ロックバンド、グレイトフル・デッドの元メンバーであるドナ・ジーン・ゴドショー＝マッケイさんが２日、がんとの長い闘病の末にナッシュビルのホスピスで亡くなった。７８歳だった。



【写真】グレイトフル・デッドの象徴的存在だったジェリー・ガルシアさん

代理人は「ドナは優しく温かな魂を持つ人でした。彼女を知るすべての人が深い喪失感を共有しています」と声明を発表。グレイトフル・デッドの作詞家ロバート・ハンターの言葉「四つの風が彼女を安全に家へ運びますように」が引用された。



アラバマ州出身のドナさんは、セッションシンガーとしてキャリアをスタートし、パーシー・スレッジの「男が女を愛する時」やエルヴィス・プレスリーの「サスピシャス・マインド」などの大ヒット曲でバックボーカルを担当。シェール、ニール・ダイアモンド、ディオンヌ・ワーウィックらの作品にも参加した。



その後カリフォルニアに移り、キーボード奏者キース・ゴドショーと結婚。２人はともにグレイトフル・デッドに加入し、故ジェリー・ガルシア率いるバンドで７年間活動。「ウェイク・オブ・ザ・フラッド／新しい夜明け」「フロム・ザ・マーズ・ホテル」など６枚のアルバムに参加した。



１９７９年にバンドを離れ、翌年ハート・オブ・ゴールド・バンドを結成するも、キースが交通事故で３２歳の若さで急逝。その後１９８１年にベーシストのデヴィッド・マッケイと再婚し、自身のバンド「ドナ・ジーン・ゴドショー・バンド」で活動を続けた。



１９９４年にはグレイトフル・デッドの一員としてロックの殿堂入りを果たしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）