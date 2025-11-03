「体型気になる、、」→ 解決！【ワークマン】楽ちん & 機能性◎「キレイ見えパンツ」

パンツだと体型が目立ちそうで気になる……。そんな大人女性の救世主になりそうなパンツを【ワークマン】で発見！ 今回、編集部が注目したのは、楽ちんなのにキレイ見えが狙える「ストレッチパンツ」。後ろ姿がキレイに見えるよう研究を重ねてデザインされており、体型が気になる人にもぴったり。オンオフ使いやすいシンプルな見た目で、秋冬コーデで大活躍の予感です。

楽ときちんと感を両立したストレッチパンツ

【ワークマン】「レディースウィモーションシェイプ ストレッチパンツ」\1,900（税込）

ストンとまっすぐに落ちるシルエットが美しいパンツ。公式サイトによると、ベルト部分がカーブがかっているため「ウエスト周りがきれいに見える」のだそう。そのほかにも、ヒップラインが上向きに見えるよう、ポケットの位置や形にも工夫が施されています。2WAYストレッチ素材が使われているため、ストレスフリーに穿けそうなのも嬉しいポイント。裏起毛でしっかりと防寒もできるパンツは、大人のデイリーコーデで即戦力になってくれるかも。

シンプルなワンツーでもサマになる美シルエット

スラリとした美しいシルエットのパンツは、シンプルなワンツーでもサマ見えが狙えます。キレイめにもカジュアルにも振りやすく、1枚あれば忙しい日やコーデに困ったときにも便利。モノトーンのボーダー柄セーターと合わせれば、きちんと感のある好印象コーデが完成。ストレッチ素材のパンツなので、アクティブなシーンでも活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M