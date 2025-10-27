完成度の高いヘッドホンで定評あるオーディオテクニカですが、ここ最近は高級化路線を意識したプロダクトが目立ちます。今回発売されるATH-ADX7000は、同社が培ってきた音響技術の粋を集めた開放型ヘッドホンのフラッグシップモデルです。このハイエンドな開放型ヘッドホンを、同社では「True Open-Air Audio：TOA」と銘打っています。

あくまで自然な再生音

設計には空気の流れをコントロールし、より自然な振動板の動きで原音を忠実に再生する新開発の「HXDT（High-Concentricity X Dynamic Transducer）」を採用。設計から製造、組み込みまでを一貫して自社で手がけることで、リスニング用ヘッドホンとして究極のクオリティに仕上がっています。

ドライバーは58mmと余裕のサイズで、従来製品1/10の精度を達成。構成部品を最小限に抑え、音に混ざるわずかな歪みも排除。磁気の流れがどの方向にも均一になるよう設計された、日本発祥の特殊な技術から生まれた無方向性電磁鋼板を初採用しています。

密閉型と異なり、開閉型のヘッドホンはハウジングが開け放たれているため、空気の動きを妨げません。振動板によって生み出される、空気の動きそのものを如何にコントロールするかが重要なのですが、そこに同社のトランスデューサー（変換器）技術が注ぎ込まれています。周波数が人工的に変換されたり、音響空洞（アコースティックダクト）や共振を利用して変化させることなく、幅広い帯域を自然に再生する技術は同社ならではのものです。

ハウジングは軽量なハニカム構造のアルミニウムを、フレームとアーム制振性および剛性の高いマグネシウムを採用。イヤーパッドは妙中パイル織物社製ベルベットと、イタリア・アルカンターラ社製の高級人工皮革が付属。アルカンターラ装着時にわずか270gという軽さを実現してフィット感を向上。開放型の心地よいサウンドと相まって、長時間着けていても疲れ知らずです。

製造は日本国内の職人があたっており、国産ヘッドホンの最高峰ともいえる仕上がりです。従来のフラッグシップATH-ADX5000は、公式サイトでの販売価格26万1800円でしたが、ATH-ADX7000は55万8800円と大幅アップ。この価格差も完成度の高さを示していると考えられます。ぜひ1度、そのサウンドを体験したいところです。

Source: audio-technica