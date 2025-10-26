敵地でのワールドシリーズ第2戦に「1番・DH」で出場

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間26日・トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地でのワールドシリーズ第2戦に「1番・指名打者」でスタメン出場する。ワールドシリーズでの2試合連続本塁打が期待され、1勝1敗のタイに戻せるか注目が集まる。

前日25日（同26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。7回の第4打席で2ランを放った。すると、9回2死で迎えた第5打席では敵地から「We don’t need you！」のチャントが起こった。

大谷は投打同時出場した17日（同18日）のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で7回10奪三振無失点と好投。バットでは1試合3本塁打を放つ歴史的な活躍を見せ、2年連続のワールドシリーズ進出へ導いた。

昨季はワールドシリーズ第2戦でスライディングをした際に左肩を痛め、亜脱臼と診断されていた。その後も試合には出続けたが、シーズンオフに手術を行った。23日(同24日）の開幕前日練習では敵地でも球場でフリー打撃を行い、計33スイングで14本の柵越えを披露。5階席のスピーカー上部にぶち当てる推定150メートルの一発も放った。

今季のポストシーズンはここまで45打数10安打の打率.222、6本塁打。打撃復調で、ワールドシリーズ制覇に導きたいところだ。（Full-Count編集部）